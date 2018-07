Anfang März 2013, das Publikum in der Berliner Philharmonie tobt, es rast, auch die Philharmoniker klopfen wohlwollend an ihre Notenpulte. Und weil er in seiner Bescheidenheit nach der dritten Verbeugung für dieses konzertante Tannhäuser-Vorspiel mal wieder nicht weiß, wohin mit sich, richtet Andris Nelsons, der Dirigent, den Blick an die Saaldecke und macht eine Geste von wegen: Bedankt euch bei dem da oben, ich bin nur der Evangelist, ein kleines Licht. Was so natürlich nicht stimmt, weshalb Solocellist Ludwig Quandt belustigt die Stirn runzelt. Eine musikalische Interpretation wie die eben erklungene, die mit feinstem, witzigstem dialektischem Besteck hantiert und trotzdem naiv bleibt, fast kindlich in ihrer Wagner-Emphase, mag vielleicht nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Ans Metaphysische jedoch, an Götter und Geister sind die Fragen, die hier aktuell im Raum stehen, nicht zu delegieren.

Gesucht wird ein Nachfolger für Simon Rattle, den noch bis 2018 amtierenden Chefdirigenten und künstlerischen Leiter der Berliner Philharmoniker, und jeder, der heute, morgen oder in näherer Zukunft bei Deutschlands erstem Eliteorchester gastiert und die 75 noch nicht überschritten hat, wird als potenzieller Kandidat gehandelt. Auch Nelsons, der 34-jährige Lette mit dem Leuchten im Bubengesicht, gerade Nelsons, vielleicht. Das, sagen die Musiker, hat er selbst in der Hand. Hat er es wirklich?

Gesucht wird außerdem – und das hebt jede bloße Personaldebatte aus den Angeln – eine Antwort auf die Frage, wo sich der Musikbetrieb in Zukunft verorten kann und will: wieder mehr im Ästhetischen, in stilistischen Kernkompetenzen, in "Lufthoheiten" über gewisse Repertoires, weil die einzige Chance der Kunst eben doch die Kunst ist und nicht deren ach so virtuose Vermittlung und Verkaufe? Das könnte eine Lehre aus dem vergangenen Jahrzehnt sein, auch bei den Philharmonikern, die ihre Außendarstellung viel Energie gekostet hat. Oder will sich der Betrieb noch stärker dem Kommerziellen in die Arme werfen, der medialen Verwertung von Produkt und Produkten, weil die öffentlichen Kassen leer sind und nicht einmal hochgetunte Events mehr etwas abwerfen? Oder sieht er seine Zukunft schwerpunktmäßig doch im Pädagogischen, in der Musikerziehung, um das Versagen von Elternhäusern und Schulen zu kompensieren und demnächst nicht vor leeren Sälen zu spielen?

Möglich ist alles. Nur eins sollte es nicht geben: den vielbeinigen Spagat. Weil den nicht einmal der smarte Simon geschafft hat, und er hat viel geschaffen und geschafft: ein exemplarisches Education-Programm, Live-Streaming im Internet (die Digital Concert Hall), Kinofilme, Lunchkonzerte und natürlich die wirtschaftliche Konsolidierung durch Gründung einer Stiftung. Nur die "leichte Mozart-Beethoven-Schubert-Schumann-Brahms-Fremdheit", die Joachim Kaiser 1999 süffisant unterstellte, ist ihm geblieben. Im deutschen Fach hat Rattle nicht reüssiert, und etliche Stimmen sagen, damit habe er die Philharmoniker ihrer Seele beraubt. Einer Seele, die sie unter dem italienischen Anti-Maestro Claudio Abbado, Rattles Vorgänger, noch spürten und unter Gästen wie Andris Nelsons bisweilen zumindest ahnen. Die "Rattle-Band" mag in ihrer Anmutung flexibler geworden sein, offener, freier, pluralistischer, ja heutiger – aber sie ist auch austauschbarer als früher, kühler. Flexibel, offen und frei wollen heute alle sein. Doch in welche Richtung sollte sich das Rad drehen, wenn es vermeintlich zurückgedreht würde? Was heißt Wandel, was Verlust oder gar Verrat?

Die Philharmoniker haben die Wahl, und sie haben sie wirklich. Mit der Rattle-Nachfolge legen sie stellvertretend für die ganze Branche ein Glaubensbekenntnis ab. Ablesbar wäre daran im besten Fall, wie die Last und Lust der Tradition sich zu den Gewinnen und Gefahren des 21. Jahrhunderts verhält – und wie beides einander in Zukunft befruchten kann, nicht schmälern. Das macht die Sache weit über die Klassik hinaus so spannend.

Andris Nelsons trägt ein kleines, goldenes Kreuz um den Hals, mit seiner Geste könnte er also tatsächlich den lieben Gott gemeint haben (schließlich wurde auch der Papst nicht von den Kardinälen gewählt). Oder eben Richard Wagner, was für Nelsons, ohne blasphemisch zu sein, nahezu aufs Gleiche herauskommen dürfte. Mit dem Tannhäuser erlebte der Fünfjährige einst seine Initiation in die Musik, insofern ist diese Programmwahl für ihn sicher hochsymbolisch. Auch dadurch übrigens, dass Mozarts Symphonie Nr. 33 in B-Dur KV 319, die davor erklingt, erstmals von Herbert von Karajan aufgeführt wurde, bei dessen erstem Gastauftritt anno 1938 – wenn das kein Zeichen ist! Karajan leitete die Philharmoniker dinosaurierhafte 34 Jahre lang, von 1956 bis 1989, polierte ihren virilen, energetischen Luxussound, feilte an der Perfektion, etablierte sie als Marke. Ist Andris Nelsons also bereits der heimlich Auserkorene – zumal er seit 2008 hauptberuflich jenes Orchester leitet, mit dem sich Simon Rattle in den Achtzigern in die Umlaufbahn des Klassik-Business schoss, das City of Birmingham Symphony Orchestra? Noch ein Zeichen.

Die Nervosität, mit der der junge Lette diesmal in Berlin agiert, könnte dafürsprechen. Oder dagegen. Nervös ist seit dem 10. Januar, als Rattle seinen Rücktritt bekanntgab, fast jeder. Diejenigen, die in der laufenden Saison noch kommen, sowieso (Paavo Järvi, Mariss Jansons) – und diejenigen, die da waren, rückblickend eigentlich auch (Ingo Metzmacher, Myung-whun Chung, Christian Thielemann, Kirill Petrenko, Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel, Manfred Honeck). Fehlen noch Namen wie Esa-Pekka Salonen, Yannick Nézet-Séguin oder Pablo Heras-Casado, und man hätte sie alle beisammen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen (oder mit dem Krokodil), wenn sich darunter der Neue nicht fände.

Alles Humbug, sagt Peter Riegelbauer, Kontrabassist und Orchestervorstand, auf dem Weg nach Baden-Baden, wo die Philharmoniker am Wochenende mit Mozarts Zauberflöte die eigens für sie neu gegründeten Osterfestspiele eröffnen. Der Bruch mit Salzburg (ihre österliche Residenz seit 1964, von Karajan erfunden), die Diskussion um aberwitzig hohe Kartenpreise und die soziale Verträglichkeit der Hochkultur, das hatte 2011/12 viel Staub aufgewirbelt. Inzwischen ist die Empörung abgeklungen, der Intendant der Philharmoniker, Martin Hoffmann, nennt Baden-Baden sibyllinisch ein "Abenteuer", und die Musiker schicken sich drein. In Baden-Baden, heißt es, würden sie erstmals über die Zeit nach Rattle beraten. So formuliert Riegelbauer das natürlich nicht, er spricht vage von "bald", lässt den Ort weg und tritt auch sonst auf die Bremse: Eine erste Orchesterversammlung könne bestenfalls das Prozedere klären und einen "Fahrplan" aufstellen: "Dann wird man diese Klappe erst einmal wieder schließen, um sehr viel später in die inhaltliche Diskussion einzutreten."