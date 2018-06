In der Redaktion steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still. Aufgebrachte Kleinsparer wollen wissen, ob ihre Guthaben noch sicher sind. »Werde ich enteignet? Warum rettet Frau Merkel ausgerechnet jene Banken, die ihr Geld zum Fenster herausspekuliert haben?« Carl Fridolin Schmitt aus dem schönen Plettenberg schreibt uns: »Mich hat noch nie eine Bank gerettet. Bei mir klingeln nur die Jungs von Kiew-Inkasso und wollen meinen unbezahlten Outdoor-Grill mit solarbetriebenem Hähnchenbräuner wieder mitnehmen. Dabei habe ich ihn so lieb!« Verehrte Leser (bitte nicht mehr anrufen!), gern beantworten wir Ihre Anfragen. Warum kleine Leute große Banken retten müssen, versteht sich eigentlich von selbst: Wenn eine Bank zusammenbricht, dann geschieht eine Katastrophe. Es herrscht Ausnahmezustand. Heino singt Rammstein, der Papst geht in Frührente, Deutsche trinken weniger Champagner, die Polkappen schmelzen ab, die Sterne fallen vom Himmel, die Sonne schluckt den Mond, Venus fliegt aus der Kurve, ein Asteroid nimmt Kurs auf die Erde, und die Milchstraße wird sauer. Wollen Sie das? Wenn dagegen in Plettenberg ein durchschnittlicher Sparer pleitegeht, dann fällt im Sauerland davon kein Nadelbaum um. Lebbe geht weider. Nun zur zweiten Leserfrage: »Wo verstecke ich mein Erspartes, damit Frau Merkel es nicht findet?« Unser Tipp: In unseren erotisch freizügigen Zeiten sollten Sie Ihr Geld nicht im Kopfkissen verstecken, weil es beim Liebesspiel unverhofft in fremde Hände geraten kann. Wir empfehlen dem normalen Kleinsparer die Methode Edgar Allan Poe. Sie ist übrigens der Testsieger. In diesem Fall legt der Betroffene sein Geld in Form von 1-Cent-Münzen gut sichtbar auf den Küchentisch und stapelt es in acht Zentimeter hohen Doppelhäufchen auf einer abwaschbaren Unterlage jeweils in hübschen Zwölferreihen nebeneinander. Sobald Frau Merkel bei dem Kleinsparer an der Haustür klingelt und um Herausgabe von zehn Prozent Staatsanteil nachsucht, um eine Bank zu retten, führt der Betroffene die Kanzlerin charmant in die zuvor gut durchlüftete Küche. Dort zeigt er auf den Geldhaufen und behauptet, dieser gehöre bereits einer deutschen Bank und dürfe nicht angerührt werden. Ehrfürchtig wird Frau Merkel einen Schritt zurückweichen, sie wird das Geld persönlich einsegnen und von zwei SEK-Beamten Tag und Nacht bewachen lassen. Bitte seien Sie nett zu den Sicherheitskräften. Sie vertreten den Staat, und diesmal arbeitet er ausnahmsweise in Ihrem Interesse. Das bleibt aber unter uns.

