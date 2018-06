Modellbauer kennen das Problem: Mit jeder Verkleinerung des Maßstabs schwindet die Möglichkeit, Details nachzubilden, und schließlich verschwindet das Detail selbst. Bei 1:48 lassen sich die Nieten auf den Platten eines Schiffsrumpfes nachbilden, bei 1:100 nur noch die Platten, bei 1:200 wird der Rumpf glatt, bei 1:450 bleibt wenig mehr als die grobe Kontur.

In der Natur lässt sich das gleiche Phänomen beobachten – aber bei der Vergrößerung. Der Alpensalamander, vielleicht 15 Zentimeter lang, zeigt köstliche Feinheiten, fragile fünf Zehen, das Wunderwerk millimeterkleiner Augen. Ganz anders der chinesische Riesensalamander, ums Zehnfache auf 1,50 Meter Körperlänge vergrößert. Das ungeschlachte Monstrum, einer rohen Nachbildung aus Pappmaschee vergleichbar, hat kaum erkennbare Augen, grob nachempfundene Zehen, gerade dass sich noch fünf unterscheiden lassen. Der Kopf ähnelt einer platten Melone, das ganze Tier ließe sich auch aus einem verfaulten und rundum glitschig gewordenen Baumstamm nachbilden. Und doch lebt es und bewegt sich – wenngleich langsam, sehr langsam.

Im Internet findet sich ein sensationelles Video von dem chinesischen Riesensalamander im Berliner Zoo, das Sensationelle ist, dass sich der Lurch, den jeder Besucher nur regungslos kennt, am Glas vorbeischiebt, vielleicht 20 oder 30 Zentimeter weit – und dann sogar guckt! Er, der sonst nie guckt, hebt den Kopf (oder jedenfalls diese Verdickung an der dem Schwanz entgegengesetzten Seite) und streckt ein Nasenloch über Wasser (es könnte aber auch irgendein, vielleicht aus Versehen entstandenes Loch sein) und guckt oder glotzt oder träumt hinüber zu dem, was jenseits des Käfigs ist oder sein könnte oder von ihm erahnt wird. Vielleicht etwas, das sich essen ließe?

Denn es ist so, und andere Videos, die im Netz ebenfalls gerne geklickt werden, zeigen es auch, dass diese urtümlichen Schwanzlurche, lateinisch Cryptobranchidae, die nur in Zoos oder den wenigen unverschmutzten, klaren und kalten Bergbächen Japans oder Chinas leben, mit gutem Appetit und dann auch blitzschneller Bewegung etwas ziemlich Großes essen können, nämlich zum Beispiel einen recht dicken Fisch mit einem Happs in sich hineinsaugen. Mit Unterdruck! Sie machen das, indem sie einen enormen Unterdruck aufbauen, wie erst kürzlich Forscher herausgefunden haben und mit einem weiteren sensationellen Video im Internet beweisen, welches vielleicht der Grund für die plötzliche Popularität der Spezies ist. Die Süddeutsche hat darüber berichtet.

Der urtümliche Lurch, fast ein lebendes Fossil und jedenfalls vom Aussterben bedroht durch Umweltverschmutzung und die exotische Küche der Chinesen (die ja alles essen), hat offenbar auf seine retardierte Weise eine enorme Vitalkraft durch die Zeiten gerettet. Wahrer Appetit braucht keine Details. Der ganze Ziselierungs- und Feingestaltungswahn bei höher entwickelten Wirbeltieren ist womöglich irregeleiteter Ehrgeiz, Spinnerei des göttlichen Modellbauers, der sich in Miniaturen verliebte. Übrigens wurde der erste Riesensalamander 1726 auf deutschem Boden gefunden, in Form eines versteinerten Skeletts, das sein Entdecker, der Schweizer Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer, spontan für das Skelett eines bei der Sintflut umgekommenen – Menschen hielt. Später wurde der Irrtum korrigiert. Aber vielleicht hatte der Schweizer eine tiefere Verwandtschaft zu Recht gesehen: den unheimlichen Appetit, den die menschliche Spezies mit den Chryptobranchidae gemeinsam hat. Nur dass es am Ende die ganze Erdkugel sein wird, die mit allen Details im Gierschlund der Menschheit verschwindet.