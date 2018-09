Die Regularien der wohl nach wie vor teuersten Kunstmesse der Welt sind streng. Jedes Werk, dass auf der European Fine Art Fair (Tefaf) in Maastricht angeboten werden soll, muss erst einmal vor einer Jury aus Fachleuten bestehen. Ist es dann verkauft, sind die Händler verpflichtet, es spätestens am Abend desselben Tages vom Stand zu entfernen. Die Sammler und Museumsdirektoren, die sich jedes Jahr im März ins Kongresszentrum chauffieren lassen, sollen nur zu sehen bekommen, was sie auch wirklich haben können. Der Bereich der Alten Meister ist seit Gründung der Messe vor 38 Jahren traditionell am stärksten vertreten. Dort, im grün markierten Gängeviertel zwischen den Hauptwegen "Champs Élysées" und "Fifth Avenue", sahen zahlreiche Stände schon vergangenen Freitag nicht mehr so aus wie bei der Preview für die VIP-Käufer am Tag zuvor. Zu den ersten verkauften Bildern zählte ein Heiliger Hieronymus des Antwerpener Malers Paul Bril, für das das Mauritshuis in Den Haag den üblichen Museumsrabatt von 25 Prozent erhielt. Ursprünglich hatte der Londoner Galerist Johnny van Haeften für die Kupfertafel eine Million Pfund haben wollen.

Sollte es einen Beleg dafür gebraucht haben, dass die große Zeit der französischen Klassischen Moderne jedenfalls fürs Erste vorüber ist: Die Tefaf liefert ihn in diesem Jahr (noch bis zum 24. März). Wie schon bei den letzten Auktionen in London und New York (ZEIT Nr. 7/2013) fehlen die Hauptwerke der großen Impressionisten, Postimpressionisten oder Fauvisten. Zu den bedeutendsten Bildern aus jener Epoche zählt eine Beaulieu-Ansicht von Renoir, die Richard Green für 6,2 Millionen Euro anbietet. "In diesem Segment sind nur noch sehr wenige hochklassige Bilder verfügbar", bestätigt der Londoner Händler. "Vieles ist in Museen oder in festen Sammlungen. Wer noch etwas hat, glaubt im Augenblick nicht, dafür einen angemessenen Preis zu erzielen."

Viele Händler versuchen, die Lücken mit Künstlern aus der zweiten Reihe zu füllen. Guillaumin, Lebasque, Moret, Boudin und Le Sidaner sind in Maastricht zahlreich vertreten. Eine qualitative Ausnahme bildet unter anderem das großartige Konvolut von Schiele- und Klimt-Zeichnungen, das Wienerroither & Kohlbacher aus Wien im kleinen Obergeschoss der Messehallen in der Abteilung für Papierarbeiten zeigt (Klimt ab 50.000, Schiele ab 130.000 Euro). Die Galerie Thomas aus München hat eine Reihe von Porträtbildern Edvard Munchs versammelt, von denen allerdings nicht alle zu den stärkeren Werken des Norwegers zählen und einige zum Teil schon angeboten wurden.

Ohnehin trifft man an den Wänden in Maastricht auffallend viele alte Bekannte. Zu den auf der Tefaf bereits ein gefühltes halbes Dutzend Mal angebotenen Bildern zählt das kleinformatige Doppelbildnis Braut und Bräutigam , für das Landau Fine Art aus Montreal in diesem Jahr 25 Millionen Dollar verlangt. Van Gogh? Ein einziges, allerdings exquisit erhaltenes frühes Aquarell aus der Nuenener Zeit bei Ivo Bouwman. Degas? Marginale Zeichnungen. Matisse? Zwei fast versteckte kleine Frauenbildnisse, eines davon bei Gana Art aus Seoul. Von Cézanne gibt es bei Gagosian eine eher unbedeutende Landschaft. Ansonsten bestreitet der international tätige Händler seinen Stand auch mit nicht verkauften Werken aus den zurückliegenden Picasso-Ausstellungen der Galerie. Ein perspektivisch schwaches Stillleben mit Pfirsichkorb von Renoir von 1881 soll bei Dickinson 3.250.000 Euro kosten. Man müsse das Bild aus größerer Entfernung sehen, gibt selbst die Mitarbeiterin der Galerie zu: "Aber es hat ein Pendant im Metropolitan Museum in New York." Für ein nicht eben herausragendes Schneebild von Monet mit Cassirer-Provenienz verlangt Boulakia aus Paris immerhin acht Millionen Euro.

In die Moderne-Lücke stoßen in diesem Jahr kraftvoll deutsche Werke des Expressionismus, aus Neuer Sachlichkeit und Bauhaus. Für die öffentlichen Sammlungen gilt es, hier Schätze zu heben, bevor diese in Privatbesitz verschwinden. Am Stand der Galerie Henze & Ketterer aus Wichtrach bei Basel war ein fulminantes spätes Bogenschützen -Aquarell von Ernst Ludwig Kirchner bereits am ersten Tag für einen sechsstelligen Preis verkauft. Im angelsächsischen Raum gebe es nach wie vor große Vorbehalte gegen den deutschen Expressionismus, sagt Wolfgang Henze, der den Kirchner-Nachlass verwaltet und am neuen Werkverzeichnis arbeitet: "Man lässt dort, wie schon Alfred Barr in seinem berühmten Diagramm zur Entwicklung der abstrakten Kunst, den Expressionismus um 1916 enden und interpretiert die Kraft und Farbigkeit von Kirchners Bildern als Ankündigung des Faschismus." In Großbritannien hat die erste Kirchner-Ausstellung erst vor wenigen Jahren stattgefunden. In Frankreich gab es noch gar keine. 3,25 Millionen Euro soll bei Henze & Ketterer das großformatige Gruppenbildnis Sängerin am Piano von 1930 in Grün und Violett kosten.

Drei Millionen verlangt Richard Nagy für ein Bild Ludwig Meidners, von dem sich der New Yorker Sammler Benedict Silverman noch zu Lebzeiten trennt. Zwei Männer kämpfen vor einer zusammenstürzenden Stadtkulisse. Silverman hatte vor knapp einem halben Jahrhundert 15.000 Dollar für das Bild bezahlt. Gegenüber hängt bei Nagy das erstaunlich frisch erhaltene Aquarell Drei am Geländer (1931), das 1937 als "entartet" aus der Hamburger Kunsthalle entfernt worden war. Ein Jahr später entstand Schlemmers dreifiguriges Aquarell Unterweisung, das einige Gänge weiter die Galerie Thomas anbietet. Mit 53,8 mal 41 Zentimeter ist es fast exakt so groß wie die Drei am Geländer .

Dass Kunstmessen niemals durch das Internet ersetzt werden können, zeigt sich selten so deutlich wie am Beispiel dieser Bilder: Nur in Maastricht können die beiden Blätter, die sich noch nie in einer Ausstellung begegnet sind, bis zum kommenden Sonntag unmittelbar verglichen werden. Nur hier können Sammler sich einen Eindruck von Erhaltungszustand, Farbfrische und Motivqualität machen. Und nur hier erfahren sie auf Nachfrage, dass Nagy für seinen Schlemmer zwischen fünf und sechs Millionen Euro erwartet, während das – allerdings auch skizzenhaftere und farbschwächere – Blatt bei Thomas nur einen Bruchteil dessen, nämlich 640.000 Euro, kosten soll.