Vier Frauen fahren mit dem Auto durch die Nacht. Von Dublin die Küste entlang in Richtung Süden, bis nach Wexford. Vorn sitzt die Jüngste, die zwölfjährige Mary. Den Wagen steuert Marys Mutter Scarlett, auf dem Rücksitz schlummert Marys Oma Emer vor sich hin. Die wiederum lehnt an der Uroma Tansey. Vier Frauen aus vier Generationen einer Familie, vereint für eine Nacht: "Mary wusste, dieser Ausflug war etwas Besonderes. Etwas, das keiner geplant hatte. Etwas eigentlich Unmögliches." Denn eine der Frauen, die da im Auto sitzen, ist ein Geist. Uroma Tansey ist gekommen, um ihrer Tochter Emer beim Sterben zu helfen.

Nicht schon wieder ein Jugendbuch über den Tod, mag man denken. Titel zu diesem Thema haben den Markt in den vergangenen Jahren geradezu überschwemmt. Doch Roddy Doyle erzählt im Angesicht des Todes vor allem eine Geschichte über das Leben – darüber, was uns Menschen verbindet und was wir von anderen in uns tragen.

Bei der Uroma Tansey ging das mit dem Sterben damals ziemlich schnell. Sie wurde 1928 von einer Grippe dahingerafft, gerade mal 25 Jahre alt. Und deshalb sitzt sie nun als durchscheinende junge Frau neben ihrer alten und todkranken Tochter Emer. "Abgefahren" findet das die Enkelin Mary.

Den Tod fürchtet Emer, seit sie als Dreijährige miterleben musste, wie er ihr die Mutter entriss. Auch Tansey selbst haderte damit, ihre kleine Tochter verlassen zu müssen. So blieb ihr Geist auf der Erde, in Emers Nähe, aber ohne sich je zu zeigen. Bis jetzt. "Bist du gekommen, um mich zu holen?", fragt Emer ihre Geistermutter, als sie sich zum ersten Mal gegenüberstehen. Genau das ist Tanseys Aufgabe: Das Leben hat ihre Tochter allein gemeistert, zum Sterben braucht sie die Mutter.

Roddy Doyle, der im Mai 55 Jahre alt wird, ist einer der bekanntesten zeitgenössischen irischen Schriftsteller. Schon sein letzter Jugendroman Wildnis wurde 2010 mit dem Monats-LUCHS ausgezeichnet (ZEIT Nr. 6/10). Auch in dieser Geschichte kreist der Autor um die Frage, was der Verlust der Mutter für ein Kind bedeutet. In beiden Geschichten zu finden sind auch Hunde: In Wildnis sind es Huskys, in diesem Roman Windhunde.

Die Tiere hatte Tansey gefüttert, bevor sie ins Haus ging und mit Fieber zusammenbrach. Emer, die die Hunde schon vorher nicht leiden konnte, gab ihnen die Schuld. Doch eigentlich haderte sie selbst. Denn sie hatte die Grippe vor der Mutter gehabt. Und sie war nicht gestorben. Eine weitere Last, die Emer mit sich herumträgt, ist, dass sie sich weigerte, ihrer toten Mutter einen Abschiedskuss zu geben. Ein NEIN, das sie mit noch so vielen JAs in späteren Jahren nicht ausgleichen konnte. Eine große Traurigkeit, die in ein Lachen umschlagen kann, wenn Emer in Tränen von ihrer Tochter Scarlett überrascht wird. Das Leichte und das Unerträgliche liegen oft dicht beieinander. "Es war einer dieser Tage, die sich wie Verheißung anfühlten", dachte die junge Tansey, nur wenige Minuten bevor das Fieber sie packte.

Doyle schafft vielschichtige Figuren, humorvoll, liebenswert, auch mal trotzig oder enttäuscht – und vor allem vorlaut. Das gelingt ihm so gut, weil er immer wieder die Perspektive wechselt und uns mal mit Marys, mal mit Scarletts, mal mit Emers und mal mit Tanseys Augen auf die Geschehnisse blicken lässt. Wir erleben mit Tansey den Tag, an dem sie erkrankt. Später lesen wir dieselben Ereignisse aus Sicht der dreijährigen Emer. Doyle verwebt die Erinnerungen so gekonnt mit dem Roadmovie-Setting, dass sich eine Linearität im nichtlinearen Erzählen herausbildet, Kapitel für Kapitel wird das Bild vollständiger, bekommt Farben, dann Schatten – bis es am Ende echte Tiefe besitzt.