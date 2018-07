Als der Brite Antony Gormley 1994 den Turner-Preis bekam, war das ausnahmsweise eine unumstrittene Entscheidung. Jüngstes Beispiel seiner Magie war die Installation Horizon Field in den Hamburger Deichtorhallen. Eine in sieben Meter Höhe schwankende, schwarze Kunststofffläche, 67 Tonnen schwer, die Halle füllend. Das Publikum reagierte wie in Trance. Normalbürger auf Strümpfen verfielen in Tai-Chi-Bewegungen, Kleinkinder purzelten jauchzend über die spiegelnde Horizontale. Auch andere Installationen Gormleys haben Furore gemacht. Etwa Another Place, 190 eiserne Gestalten, die in der Flussmündung des Mersey bei Liverpool den Gezeiten ausgesetzt sind. Bislang waren wir sicher: Gormley braucht das große Maß. Und jetzt diese Kleinigkeit: Fünf Schalen aus Blei, schwarz, schmucklos. Geht es noch archaischer? Würde man sie uns als etruskische Gebrauchsgegenstände präsentieren – wir würden kaum daran zweifeln. Dazu passt, dass Gormley Archäologie studiert und während eines dreijährigen Aufenthalts in Indien das Meditieren gelernt hat. Anklänge finden sich in diesem Frühwerk, welches die Münchner Galerie Thomas für 90000 Euro anbietet. Könnten wir der Versuchung widerstehen, diese Schalen fürs Frühstücksmüsli zu benutzen? Wäre das nicht ganz im Sinn des Künstlers?