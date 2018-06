Der Playboy ist eine Institution mit einem fest umrissenen Aufgabengebiet: Er versorgt Männer mit Hochglanzbildern nackter Frauen. Und er sorgt dafür, dass mehr oder weniger berühmte Frauen sich nackt ausziehen, um sagen zu können: Ich bin so glücklich mit diesen tollen ästhetischen Bildern, die mich zum bewunderten und begehrenswerten Subjekt machen. Weibliche Nacktheit ist das Geschäftsmodell des Playboy . Seit 60 Jahren.

Doch selbst solche Gewissheiten sind nicht krisensicher. Das zeigt eine Meldung aus den USA. Den Playboy gibt es nun auch als App, fürs iPhone. Weil die Firma Apple die Nacktheit aber mit ihrem puritanischen Weltbild nicht vereinbaren kann, gibt es den Playboy auf dem iPhone nur in einer keuschen Digitalversion: ohne nackte Frauen. Das Zentralorgan der Nacktbilder ohne Nackte. Geht das? »Das zwingt uns dazu, unsere Imagination zu nutzen, um ein bisschen kreativer zu sein«, sagt Josh Schollmeyer, Direktor für digitale Produkte des Magazins. Der Playboy als Ort prüder Verhüllungsspiele: Das ist doch mal eine bemerkenswerte Selbstverständnis-Kehrtwende! Zumal in überpornografierten Zeiten, in denen das nächste Kopulationsvideo auf dem iPhone nur einen Klick entfernt ist.