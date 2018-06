Das vergangene Jahr war für den BMW-Konzern ein Jahr der Rekorde: Nie zuvor wurden weltweit mehr Autos verkauft, die Umsatzrendite fiel zweistellig aus, und die Mitarbeiter kassierten einen Rekordbonus. BMW gilt in der europäischen Autokrise als großer Gewinner. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist der Vertrieb in Deutschland. Dort will der Konzern offenbar kräftig sparen – jetzt fürchten die rund 6.200 Beschäftigten in den unternehmenseigenen Verkaufsniederlassungen um ihre Jobs und ihr Einkommen. Bis vor Kurzem waren Arbeitsplätze und Gehälter per Betriebsvereinbarung gesichert. Doch der Vertrag ist Ende 2012 ausgelaufen.

Wer in Deutschland einen BMW oder Mini kaufen will, hat nicht nur viele Modelle zur Auswahl, sondern kann sich auch die Art des Handelsbetriebs aussuchen. Entweder geht der Kunde zu einer von 18 Niederlassungen mit insgesamt 43 Betriebsstätten, die dem Konzern direkt gehören, oder er zieht einen der 197 BMW-Vertragshändler vor. Letztere betreiben 569 Betriebsstätten.

»Wenn Personal ersetzt wird, strebt man Lösungen über Werkverträge an«

Mal abgesehen davon, dass die BMW-eigenen Niederlassungen meist in Großstädten und dort oft in prächtigen Gebäuden residieren, bemerkt der Kunde keinen großen Unterschied. Er bekommt die gleichen Fahrzeuge und die gleiche Garantie oder Gewährleistung.

Für den Autokonzern und die Mitarbeiter ist der Unterschied allerdings gravierend.

Die BMW-Tochterunternehmen haben völlig andere Kostenstrukturen als die unabhängigen Vertragshändler. Erstere zahlen nach IG-Metall-Tarif. Die Angestellten erhalten Sonderzahlungen wie Gewinnbeteiligung, Urlaubsgeld, erhöhtes Weihnachtsgeld und Betriebsrenten – so wie ihre Kollegen in der Produktion. Das Zusatzeinkommen beläuft sich jährlich auf etwa zweieinhalb Monatsgehälter. Demgegenüber zahlen die unabhängigen Händler in der Regel nicht nach Tarif, die Sonderzahlungen und die Altersvorsorge des Arbeitgebers BMW entfallen ebenso.

»Laut Unternehmensleitung verdienen die Angestellten der BMW-Niederlassungen in Deutschland pro Jahr 50 Millionen Euro mehr als vergleichbare unabhängige Händler«, erklärt der BMW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Manfred Schoch. BMW wittere hier Sparpotenzial. »Der Konzern«, so Schoch, »sieht, dass man Autos auch reparieren und verkaufen kann, wenn man die Leute viel schlechter bezahlt.«

Pläne, die Niederlassungen abzustoßen, existieren bei BMW schon lange. So ist bereits im Protokoll einer »Sitzung der GBR-Vorsitzenden«, die am 8. Oktober 2004 in Ammerwald stattfand, unter dem Tagesordnungspunkt »Outsourcing/Werkverträge« das Thema »Verkauf Niederlassungen, z.B. Darmstadt« festgehalten. An der Elefantenrunde nahmen damals die Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von BMW, Daimler, Audi, Opel, Ford und Toyota teil.

Mehrere Betriebsratsvorsitzende der konzerneigenen Niederlassungen sagen, dass nur die großen Standorte erhalten bleiben sollen: München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und eventuell Stuttgart. Megacitys nenne BMW diese Städte unternehmensintern. Alle anderen BMW-Niederlassungen sollen, so die Arbeitnehmervertreter, in den kommenden Jahren verkauft oder geschlossen werden.