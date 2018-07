Der sinnliche Verlust, den Film und Fernsehen brachten, hat Medientheorie und Theaterliebhaber lange beschäftigt. Heute scheint die Schlacht weitgehend geschlagen, das Publikum subventionierter Bühnen lebt in friedlicher Eintracht neben den Nutzern des Internetvergnügens. Dabei gehört es zu den Ironien der Geschichte, dass sich das moderne Theater spätestens seit Brecht in Happenings und Straßenszenen über die Bühnenbretter hinausbewegt, während der Medienkonsum des 21. Jahrhunderts den Guckkastenbühnen von iPhone und Tablet-PC anhängt und mit briefmarkengroßen YouTube-Filmchen gar auf die gute alte Schlüssellochperspektive regrediert. Entsprechend ungewohnt war es, bei der Aufzeichnung der Gala zum fünfzigsten Geburtstag des ZDF im Adlershofer Studio dabei zu sein. Über steile Treppengerüste ging es ins Auditorium, das den Rängen einer Zirkusmanege näher als der Bequemlichkeit des Fernsehsessels war. Auch die Bühne, durch Lichtregie, verschiebbare Wände, Podien und Leinwände mit der Anmutung einer Weltraumstation flirtend, hatte mit dem alten Stadttheater wenig gemein. Ihre Kameras, Kabel, Einweiser, plaudernden Stars und driftenden Techniker erzeugten jene erwartungsvolle Elektrizität, die Hugh Hefners multimediale Playboy-Villa bei Zuschauern seiner Realityshow einst evoziert haben mochte. Es war klar, dass man mehr erhalten würde als ein paar mundgerechte Happen Illusion. Man war ja selbst gefordert und wurde von René, dem mit einer Stepptanzeinlage begeisternden Oberclaqueur, vor Beginn der Aufzeichnung zu einem verschworenen Haufen zusammengeschmiedet. Dass man Maybrit Illner, die sich in Stilettos und langer Nixenschleppe in die obersten Zuschauerreihen vorgekämpft hatte, vor dem Stolpern bewahren durfte, war dann fast schon Routine.

Nur wer beim anschließenden Empfang darauf hoffte, vollends in den knisternd nervösen Rohstoff des Fernsehtheaters einzutauchen, wurde enttäuscht. Während die Stars auf sich warten ließen, hielten sich die Multiplikatoren in grauen Anzügen an ihren Cocktails fest. Die Ehefrauen schlüpften in Eero Aarnios pupillenrunden Bubble Chair, legten zwei Finger vor ein Auge und forderten ein Foto. »Mit dem Zweiten sieht man besser« – wie ist ein würdiger staatlicher Sender zu dieser Nonsens-Werbung gekommen? »Zuerst haben wir selbst gefremdelt«, gestand Chefredakteur Peter Frey, »aber ein Werbemann hat uns erklärt, dass wir eine unverwechselbare Geste brauchen.« Fremdeln taten auch die Gäste. Die Einzigen, mit denen sich ein Gespräch anfangen ließ, waren andere Journalisten. Dann kam Udo Jürgens. Man hätte gern gewusst, ob er je auf Gut Barendorf gewesen war, wo der Schulbus täglich vorbeifuhr und seine viel beneidete Cousine einstieg. Doch er hatte Feierabend und wollte keine Zigarette, aber ein letztes Bier im Stehen. Es ist nur eine private Frage, sagte ich. »Das erst recht nicht«, sagte sein Manager. Udo war schon am Ausgang, als ich ihm ein Bier in die Hand drückte. Er leerte es und war verschwunden. Blieb sportstudio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die sich noch nie in einen Fußballer verliebt hat und auf Genderfragen allergisch reagiert. »Mich hat Fußball über die Emotion gepackt. Meine Oma sagte immer, schau mal, wie der sich freut.« Man servierte Cremes in Eierschalen, Hitparaden-Moderator Uwe Hübner philosophierte über das Live-Singen. Der Abend war reif für die Erkenntnis, dass das Leben der Stars eben doch auf der Guckkastenbühne des Fernsehens stattfand. Ihr oszillierender Rand, das Studioerlebnis, bleibt ein Versprechen, an dem der Schulbus ruhig vorbeifahren kann.