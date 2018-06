Inhalt Seite 1 — Britisches Roulette Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der britische Premierminister David Cameron hat vor einer Weile eine Frage gestellt, die vielen Menschen auf dem Herzen liegt. Sie lautet: Ist zu viel Europa schlecht für uns? Und falls die Antwort Ja lautet: Wo sollten wir den Einfluss der EU beschränken? Cameron hielt dazu Ende Januar eine Rede, die umstritten, aber wenig überraschend war: Seine Landsleute, die immer noch mit dem Pfund bezahlen, empfinden Brüssel als undurchsichtigen Superstaat.

Angeblich, um Abhilfe zu schaffen, hat sein Außenminister William Hague im vergangenen Sommer eine europaweite Umfrage zu den Kompetenzen der EU gestartet: Sie soll klären, welche Gesetze aus Brüssel kommen und welche aus den nationalen Parlamenten; sie will bewerten, welche zu weit gehen und in nationale Hand zurückgelegt werden sollen. Hague betonte, dass sie dabei helfen solle, die EU zu verschlanken und zu verbessern. Was wie ein Projekt Europas klingen sollte, war in Wahrheit ein britisches Manöver: Cameron will wissen, an welchen europäischen Vorgaben sich die Briten stören (klar schien: Einwanderung, Justiz, Fischerei und Handelsregulierung), um sie von der EU zurückzufordern.

Das britische Außenministerium hat die Umfrage an die Regierungschefs der anderen 26 EU-Länder geschickt. Die Deutschen und Franzosen haben sich nun dazu entschlossen, nicht teilzunehmen. Der Guardian berichtet, nur Schweden und Italien hätten sich bisher beteiligt. Der deutsch-französische "Boykott" sei auf hoher Ebene zwischen den beiden Ländern abgestimmt worden.

Die Ablehnung hat gute Gründe: Wieso sollten sich Merkel und Hollande an einem Projekt beteiligen, an dessen Ende Vertragsänderungen und Streit stehen? Wieso sollten sie den Briten entgegenkommen, die ihnen weder bei den Euro-Rettungsschirmen noch bei der Fiskal-oder Bankenunion entgegengekommen sind?

An sich ist an der Umfrage nichts auszusetzen: Viele Europäer, auch Deutsche, würden gern wissen, wie viel Einfluss die EU wirklich hat. Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Nur dient diese Umfrage nicht diesem Zweck: Cameron ist nicht von einer Vision eines neuen Europa getrieben, sondern von innenpolitischen Gegnern, die die EU hassen. Ihm geht es nicht um Transparenz, sondern um seine Wiederwahl: Hätten Merkel und Hollande bei der Umfrage mitgemacht, hätten sie sich vor Camerons innenpolitischen Karren spannen lassen.

Seit Ausbruch der Euro-Krise streiten die Briten darüber, ob sie Teil der EU bleiben oder austreten wollen. Besonders laut sind die, die das Brüsseler Regulierungsmonster heraufbeschwören und davon träumen, eine Schweiz mit Atomwaffen zu werden. Viele von ihnen sind Mitglieder der Konservativen, andere gehören der antieuropäischen, derzeit erfolgreichen UK Independence Party an, wieder andere arbeiten für die großen Boulevardmedien. Sie alle schüren eine Stimmung, in der es sich mit Europa so verhält wie mit dem Islam: Man versteht die Sache nicht, findet sie aber gefährlich. Es ist eine Blitzableiter-Debatte, in die sich die Angst der wirtschaftlichen Krise mit der Angst vor Einwanderung und anderer "Fremdbestimmung" mischt.

Seit Langem fordern die Europagegner, den Einfluss der EU einzudämmen und über die Mitgliedschaft abzustimmen. Cameron, der in Regierung und Partei unbeliebt ist, will sie besänftigen: Die Ergebnisse der Umfrage sollen Ende 2014 veröffentlicht werden, dann will er einen Forderungskatalog erstellen und ihn vor der Unterhauswahl 2015 präsentieren. Falls er wiedergewählt wird, wird er in seiner zweiten Amtszeit ein Referendum über die Mitgliedschaft in der EU abhalten – so jedenfalls hat er es versprochen.