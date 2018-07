Um es gleich zu sagen, die Sache geht nicht gut aus. Dieser Film ist ein Requiem auf eine verlorene Seele. Ein letzter Blick auf einen Einsamen, Isolierten, Zweifelnden. Vierundzwanzig Stunden, einen Tag und eine Nacht, erzählt der norwegische Regisseur Joachim Trier aus dem Leben eines drogensüchtigen Helden. Und es ist ihm gelungen, einen sehr lebendigen Film über einen Menschen zu drehen, der im Morgengrauen vielleicht nicht mehr leben wird.

Oslo, 31. August beginnt in einem Autobahnhotel. Anders, Mitte dreißig, hat hier die Nacht mit einer Frau verbracht. Aber auf ihre morgendlich zärtliche Berührung reagiert er nicht. Durch das Fenster schaut er nach draußen, und wir sehen im Glas zunächst sein Spiegelbild. Die Welt hinter der Scheibe scheint er kaum zu sehen und die im Zimmer kaum zu spüren. Anders läuft zu einem See, versucht sich mit einem schweren Stein im schwarzen Wasser zu ertränken – und taucht wieder auf.

Von diesem Augenblick an ist diese Hauptfigur eine Art Phantom, ein Zwischenwesen, ein Schwankender zwischen Neubeginn und Ende. Die Kamera wird diesem Phantom zusehen, wie es versucht, sich wieder – oder endlich? – zu materialisieren. Trier folgt Anders zum Therapiegespräch in die Klinik, wo er gerade einen Entzug hinter sich gebracht hat. Zu einem alten Freund in Oslo, der inzwischen Literaturdozent ist, Frau und Kinder hat. Zu einem Bewerbungsgespräch bei einem Kulturmagazin. Zum Treffen mit seiner Schwester, die sich jedoch von ihrer Freundin vertreten lässt. Auf eine Party. Und hinein in die Großstadtnacht, in einen Rausch aus Alkohol, pulsierendem Techno und Drogen.

Anders Danielsen Lie spielt diesen Helden mit einer federnden Coolness, die manchmal durchbrochen wird von Nahaufnahmen, in denen die Schatten hinter dem offenen Lächeln sichtbar werden. Und die fließend folgende Kamera zeigt Anders immer wieder von hinten. Wir heften uns an seine Fersen, an seinen Nacken, an seinen kurz geschorenen Hinterkopf, werden von ihm mitgezogen – und fragen uns, was er denken mag. Diese filmische Form entspricht der Würde und Diskretion, mit der Trier seine Hauptfigur behandelt. Hier wird nicht frontal erzählt, keine Psychologie ausgebreitet, kein Kindheitstrauma angeklagt. Man folgt und sieht.

Auf Anders’ Wegen durch Oslo entfaltet sich ein Panorama mittelständischen europäischen Lebens – Heirat, Kinder, gestutzte Lebensträume, fester Job, feste Bahnen und die Angst davor. Einmal sieht man Anders in einem Café sitzen, während er mit geschärften Sinnen den Unterhaltungen der anderen Gäste lauscht. Gesprächsfetzen über Geld und Familie, Fitness, Beziehungen, die hochfliegenden Hoffnungen und kleinen Geschehnisse des Daseins. Aus der Sicht des sich selbst und seiner Umgebung entfremdeten Helden bekommt diese urbane Selbstverständlichkeit des Lebens etwas Austauschbares. Sie wird infrage, aber nicht bloßgestellt. Sie kommt auf den Prüfstand, im Blick eines Mannes, der den Anschluss verloren oder nie gewollt hat. Und der sich fragt, warum um alles in der Welt er ihn eigentlich noch suchen soll.

Man könnte sagen, dass Oslo, 31. August ein Gleichgewicht wiederherstellt. Er überführt das Schicksal eines Drogenabhängigen und vermeintlichen Losers auf eine Ebene filmischer Vorurteilslosigkeit. Im unbestechlichen Blick der Kamera werden alle Fragen an alle Seiten gestellt: Wie kommt es, dass die einen aus der Bahn geraten und die anderen den Bahnen einfach folgen? Wie lässt es sich erklären, dass der Freund, frustriert von zahnenden Kindern, enttäuschendem Job und dem nicht vorhandenen Sex mit seiner Frau, ganz selbstverständlich am Leben hängt, während Anders mit Drogen zu entfliehen versucht? Wäre er überhaupt glücklicher in der Rolle des Freundes?