Reiner Genz müsste eigentlich erleichtert sein. Der Geschäftsführer des Klinikums Heidenheim hat allein im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 1,4 Millionen Euro angehäuft. Und wer so in den Miesen steckt, dem sollte wohl gefallen, dass Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr noch in diesem Jahr eine Finanzspritze von 880 Millionen Euro für Deutschlands Krankenhäuser aufziehen will. Doch der Klinikmanager reagiert anders. "Meine Sorgenfalten verwandeln sich in Zornesfalten", sagt er. Das Sofortprogramm zur Krankenhausfinanzierung, das Bahr kurz vor Ostern gemeinsam mit den Bundestagsfraktionen der Koalition vorgelegt hat, sei ein Schnellschuss: "Da fehlt die Nachhaltigkeit." Die Probleme der Krankenhäuser würden mit dieser Geldspritze nicht gelöst. Und Genz ist nicht der Einzige, der das so sieht.

Nicht dass es für Bahrs Vorstoß keinen Anlass gäbe. Deutschlands Krankenhäuser stecken in einer akuten Krise. Der Dachverband ihrer Träger, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), mahnt, dass jede zweite Klinik in Deutschland in diesem Jahr rote Zahlen schreiben werde. Das mag leicht übertrieben sein, aber auch Wirtschaftsinstitute prognostizieren, dass jedes dritte Haus in Schwierigkeiten geraten könnte. Und die Notlage ist keineswegs immer die Folge schlechten Managements.

Reinhard Genz zum Beispiel konnte seine Landkreisklinik über 25 Jahre erfolgreich in den schwarzen Zahlen halten. Er investierte, modernisierte und baute Betten ab, legte Stationen zusammen und erhöhte die Effizienz mit einer sinnvolleren Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegepersonal. Zudem sparte er mit einem neuen, eigenen Blockheizkraftwerk Energiekosten ein. Doch seit drei Jahren seien die Ausgaben unter anderem für Strom und für das Personal derart angestiegen, sagt Genz, "da sind auch mir die Ideen ausgegangen".

Laut DKG schaffen es viele Krankenhäuser nicht mehr, die seit 2005 um fast 28 Prozent gestiegenen Betriebskosten aufzufangen. Ebenso belasten dringend notwendige Investitionen das Budget. Gerade schlugen auch die Universitätskliniken Alarm.

Die Folgen bekommen Patienten vielerorts zu spüren. Klinikverwaltungen kürzen bei den Mitarbeitern, obwohl Ärzte und Pflegepersonal oft ohnehin schon am Anschlag arbeiten. Mediziner werden dazu motiviert, möglichst viele künstliche Gelenke einzusetzen oder Herzkatheteruntersuchungen anzuordnen, um über die Einnahmen einen Teil der wachsenden Ausgaben wieder hereinzuwirtschaften. Das Vertrauen in ihre Arbeit leidet.

Seit Langem drängt die Krankenhauslobby auf Unterstützung aus Berlin, augenfällig begleitet von der Imagekampagne "Wir alle sind das Krankenhaus". Ihre Forderungen wurden angesichts des derzeit mit Überschüssen gut gefüllten Gesundheitsfonds lauter. Über diesen Fonds, der sich aus den Beiträgen der gesetzlich Versicherten sowie Steuermitteln speist, werden alle Gesundheitsleistungen finanziert. Doch der FDP-Minister wollte die Hilferufe lange Zeit nicht erhören. Immerhin erreichten die Ausgaben für die Kliniken mit 62 Milliarden Euro im vergangenen Jahr einen Rekord. Auch Jens Spahn, Gesundheitsexperte der CDU-Bundestagsfraktion, befand: "Einfach nur mehr Geld ist keine tragfähige Lösung." Doch jetzt begrüßt er die Eckpunkte für ein Akutprogramm, das Mitte April im Kabinett beschlossen und dann rasch durch den Bundestag gebracht werden soll. Am Ende hatten wohl vor allem Spahns Kollegen von der CSU die Regierungsfraktionen und den Minister weich geklopft. In Bayern wird kurz vor der Bundestagswahl über den neuen Landtag abgestimmt. Da können die Kandidaten keine Debatten über taumelnde Krankenhäuser in ihren Wahlkreisen gebrauchen.

Bei deren Dachverband kommen die Vorschläge gut an. Konkret will der Bund bis Ende 2014 mit bis zu 80 Millionen Euro die jüngsten Tariflohnsteigerungen abfedern. Außerdem sollen die Kliniken 55 Millionen Euro für die bessere Vorbeugung gegen gefährliche Infektionskeime abrufen können. Ein Preismechanismus wird zugunsten kleinerer Häuser korrigiert. Der "Versorgungszuschlag" in Höhe von 750 Millionen Euro schließlich ist am heftigsten umstritten.