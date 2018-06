Die Deutsche Bank verliert eine ihrer Vorzeigefrauen. Charlotte Jones, Stellvertreterin von Finanzvorstand Stefan Krause, wird das Institut »im April 2013 verlassen«, bestätigte die Bank Informationen der ZEIT. Jones zählte bislang zu den hochrangigsten Managerinnen bei Deutschlands größtem Kreditinstitut – mit Aufstiegschancen in den allein aus Männern bestehenden Vorstand. Sie war 2004 zur Bank gekommen, verantwortete die Umstellung auf die internationalen Bilanzierungsregeln IFRS und vertrat die Bank 2011/12 im Gläubigerkomitee, das die Beteiligung des Finanzsektors am Schuldenschnitt in Griechenland mitverhandelte. Finanzvorstand Krause würdigte ihre Arbeit. Wohin Jones geht, wollte die Deutsche Bank nicht sagen.

Erst am Dienstag kam eine Studie der Organisation Fidar zu dem Ergebnis, dass Frauen nur 5,9 Prozent aller Vorstandsposten in börsennotierten Unternehmen besetzen.