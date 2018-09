Für geübte Tierschützeraugen bedarf es gar keiner DNA-Analyse, um vermeintlichen faux fur als echten Pelz zu entlarven, und wenn die Fellfahnder der Humane Society auf Laufstegen, bei Onlineanbietern und in feinen Kaufhäusern angeblichen fun fur als das Haarkleid eines chinesischen Schäferhundes identifizieren, liegen sie meist richtig.

So bestätigten Laboruntersuchungen den Verdacht, dass die Kapuze eines Marc-Jacobs-Mantels nicht aus Kunstfell bestand, und auch das als synthetisch ausgewiesene Futter der "Subway"-Bomberjacke von United Face wurde überführt – in beiden Fällen ließ sich der Flausch als 100 Prozent bunny bestimmen.

Auf der Grundlage eines amerikanischen Gesetzes aus den fünfziger Jahren, das Pelzhändler daran hindern sollte, Moschusratten als "Hudson Seal" und Kaninchen unter ihrem offenbar klangvolleren englischen Namen "Coney" zu vertreiben, klagte die Humane Society drei prominente Unternehmen des umgekehrten Etikettenschwindels an: den Internethändler Dr.Jays.com, Eminent Inc und die schon mehrfach für faux fakes bestrafte Kaufhauskette Neiman Marcus. Zuletzt hatte die Luxusfirma sogar die echten Nerzpompons von Stuart-Weitzman-Ballerinas zum Imitat degradiert, um die stetig wachsende Zahl von Tierfreunden unter den Kunden nicht zu verprellen.

Für die Unterlassung, Kreaturen, die ihr Leben für die Mode ließen, beim Namen zu nennen, verhängte die Handelskommission diesmal keine Geldbußen – die Beschuldigten mussten nur versprechen, sich in den nächsten 20 Jahren an die Regeln zu halten: In den Augen des Gesetzes handelte es sich wohl weniger um Betrug als um einen Fauxpas.