Als die Sechsjährige den Vater mit einer Probe ihres Talents überraschte, prophezeite er ihr begeistert eine große Zukunft. Die Kleine, die als Säugling zu einer Bauernfamilie gegeben worden war, dann in eine Klosterschule, wurde dort für ihre "göttliche Leidenschaft" ständig bestraft. Mit zwölf Jahren holte er sie schließlich nach Hause und gab ihr systematisch Unterricht in seiner Kunst. Aber kurz darauf starb er; die untröstliche Tochter wurde von bedeutenden Kollegen unter die Fittiche genommen und erhielt eine für ein Mädchen ihrer Zeit und ihrer sozialen Herkunft unübliche Ausbildung.

Ihr Talent und ihre Kontakte öffneten die Türen zu den höchsten Kreisen. Mit fünfzehn Jahren arbeitete sie als professionelle Künstlerin. Um Aufträge musste sie sich nicht bemühen – man drängte sich zu ihr, sie war in Mode und galt als eine der schönsten Frauen der Stadt. Wohl um dem habgierigen Stiefvater zu entkommen, heiratete sie, kam jedoch vom Regen in die Traufe: Ihr Mann war ein Schürzenjäger, sonnte sich in ihrem Ruhm und kassierte ihre Honorare. Andererseits lernte sie durch ihn Mitglieder der Herrscherfamilie kennen, die ebenso jung waren wie sie und sich für ihre Kunst begeisterten. Es war eine lebenslustige Zeit, in ihren Memoiren schildert sie geistreiche Gesellschaften, deren Mittelpunkt sie oft war. Tagsüber aber arbeitete sie besessen, bei der Geburt ihrer Tochter soll sie bis zur letzten Minute ihr Werkzeug nicht aus der Hand gelegt haben. Politik interessierte sie nicht – doch sie holte sie ein. Ihre Nähe zum Hof bedeutete jetzt Gefahr, von Verleumdungen und Schikanen fühlte sie sich schließlich so bedroht, dass sie mit ihrer Tochter das Land verließ. Über zwanzig Jahre lang zog sie von Land zu Land, von Anfang an gezwungen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, denn ihr Mann hatte ihr Vermögen einbehalten. Ihr Ruf brachte sie "in Beziehung zu den liebenswürdigsten und ausgezeichnetsten Männern und Frauen Europas", überall feierte sie Erfolge.

Als sie in ihre Heimat zurückkehren konnte, hatte diese sich verändert. Doch sie war immer noch gefragt. Zu ihrem Kummer überlebte sie die meisten Freunde, auch die Tochter. Ihr Glück blieb bis ins hohe Alter ihre Arbeit als "der Schönheit Malerin". Wer war’s?

Lösung aus Nr. 14:

Jürgen Klopp, geb. 16. Juni 1967 in Stuttgart, gilt als beliebtester deutscher Fußballtrainer. Mit Mainz 05 schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga, mit Borussia Dortmund wurde er 2011 und 2012 Deutscher Meister