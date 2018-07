Die fünf Prozent gehen Antú Romero Nunes nicht mehr aus dem Kopf. Nur fünf Prozent der Deutschen, das hat er irgendwo gelesen, gehen ins Theater. Fünf Prozent! Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand FDP wählt, schwul ist oder keinen Job hat, ist höher.

Antú Romero Nunes ist einer der erfolgreichsten jungen Theaterregisseure im Land. Aber er sieht Theater, wie es die meisten Deutschen sehen: nicht als Regel, sondern als Ausnahme. Nicht als selbstverständlich, sondern als ziemlich kurios.

Eigentlich müsste sich Nunes keine Sorgen machen. Seine Vorstellungen sind oft ausverkauft. Mit 29 Jahren ist er fester Regisseur am Berliner Gorki-Theater. Die Liste der renommierten Häuser, an denen er gearbeitet hat, ist lang – Thalia Theater Hamburg, Schauspiel Frankfurt, Essen, Düsseldorf, Zürich, Wiener Burgtheater –, Preise hat er auch schon bekommen. Eigentlich ist alles bestens. Aber bei jeder neuen Arbeit denkt Nunes an die fünf Prozent – und vor allem: an die fehlenden 95 Prozent.

Dann schaut er von außen auf den Betrieb, in dem er steckt, und fragt sich: Wie kann eine junge Deutsche, die frisch von der Schauspielschule kommt, eine Griechin spielen, die vergewaltigt wurde und ihr Kind verloren hat? Wie soll ein Regisseur das inszenieren? Und warum sollte ein Zuschauer das glauben? Schließlich merke der ja, dass die Frau eine Schauspielerin ist und nicht vor ihrem verlorenen Zuhause, sondern vor einer Bretterwand steht.

Antú Romero Nunes Ein Schwabe mit portugiesisch-chilenischen Wurzeln ist der Regisseur Antú Romero Nunes. Geboren wurde er 1983 in Tübingen. Am Melchinger Lindenhof-Theater auf der Schwäbischen Alb lernte er sein Handwerk. Für seine Produktion »Das Prinzip Meese« wurde er im Jahr 2010 zum »Nachwuchsregisseur des Jahres« gewählt, im Jahr 2011 erhielt er den Kurt-Hübner-Regiepreis. Nunes ist Hausregisseur am Maxim-Gorki-Theater in Berlin.

Deshalb hat Nunes die Aufgaben für alle Beteiligten neu definiert. Der Regisseur und die Schauspieler sollen sich dem Stoff von ihrer eigenen Person aus nähern. Alles andere, sagt er, sei unehrlich. "Sonst ist ja keiner da auf der Probe. Über den Obdachlosen da draußen zu reden wäre anmaßend. Also reden wir erst mal über uns." Und die Zuschauer dürfen dabei zugucken.

Gerade probt er ein Stück mit mexikanischen und deutschen Schauspielern und zwei Luchadores, riesigen Wrestlern, die stets mit Maske auftreten. Am Vortag ist Nunes aus Mexiko wiedergekommen. Am Nachmittag muss er noch eine erste Textfassung schreiben, damit, zehn Tage vor der Premiere, "überhaupt mal was da ist". Er grinst. Nunes trägt Dreitagebart, enge Jeans und Lederjacke. Er sieht aus wie der zugezogene Berliner, der er ist, und wie der Südamerikaner, der er ebenfalls ist: eine Art schwäbischer Che Guevara.

Nunes’ Inszenierungen anzuschauen ist ein bisschen, wie auf einer Probebühne zu sitzen. Zum Beispiel bei den Räubern, die letzten Herbst in Berlin Premiere hatten. Da erzählt der Darsteller Michael Klammer, wie schwer es sei, heute noch die Figur des Räuberhauptmanns Karl Moor zu spielen. Ratlos steht er an der Rampe – weil Henry Hübchen das doch schon so toll gemacht habe, damals, 1990 an der Volksbühne.

Die Illusion zerstören und die Mittel offenlegen: Das ist im Theater natürlich nichts Neues. Vor zehn Jahren hat der Regisseur Nicolas Stemann in einer Inszenierung des Käthchens von Heilbronn vorbildlich gezeigt, wie das geht. Aus dem Zuschauerraum, der im völligen Dunkel lag, kam plötzlich Gesang. Die vermeintlichen Engelsstimmen, erklärte ein Schauspieler danach, das sei nur ein Konzertchor aus Berlin gewesen. Schöner kann man nicht dekonstruieren.

Längst aber ist dieses ästhetische Prinzip zur Bühnenmode verkommen. Kaum ein Stadttheater-Abend, an dem nicht irgendwann ein Schauspieler aus seiner Rolle aussteigt und den Zuschauern erklärt, das sei ja alles nur Theater. Meist hat das nicht viel mit dem zu tun, was davor oder danach passiert. Es ist ein kurzer Schenkelklopfer: Mann, sind wir ironisch!

Nunes dagegen meint es ernst mit der Dekonstruktion. In den Räubern sieht man einen Darsteller, der nicht spielen will, was das Publikum von ihm erwartet. "Was willst du sehen, Räuber und Mörder? Ja, mach den Scheiß doch selber!", sagt er zu Beginn. Der Schauspieler pöbelt, denkt man – und sieht zugleich den Räuber, der sich der bürgerlichen Gesellschaft verweigert. Der Afrosüdtiroler Michael Klammer kommentiert nebenbei noch die Debatte um blackfacing, also um weiße Schauspieler, die schwarze Schminke auftragen und Schwarze darstellen: "Ist das Zebra jetzt weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Da muss doch mal Klarheit rein!" Kurz darauf schimpft er als Karl Moor über die starre Gedankenwelt des "schlappen Kastratenjahrhunderts".