Seit Längerem beobachten wir in den großen westlichen Industrienationen und auch in Japan abnehmende Wachstumsraten. Um die Ursachen für dieses Phänomen zu finden, das ich als die Große Stagnation bezeichne, hilft es, einen Blick auf das Leben meiner 1905 in den USA geborenen Großmutter zu werfen.

Damals, 1905, beendete nur eine Minderheit der Amerikaner die Highschool, Strom und Toiletten mit Wasserspülung waren keineswegs selbstverständlich, Automobile spielten kaum eine Rolle, von Radio und Fernsehen wusste man nichts.

Als meine Großmutter 50 Jahre alt war, also im Jahr 1955, hatte sich das alles geändert, es gab sogar Flugzeuge und Atomkraft.

Sehen wir uns dagegen die ersten 50 Jahre meines Lebens an, seit ich 1962 zur Welt kam. Die Autos sind besser und sicherer geworden, aber wir fahren immer noch Autos. Kühlschränke sind größer und effizienter geworden, aber ihre Technik hat sich nicht wesentlich verändert. Es gibt mehr und bessere TV-Kanäle, aber wir sehen immer noch fern.

Tyler Cowen ist Wirtschaftsprofessor an der George Mason University im US-Bundesstaat Virginia und Autor des Buches The Great Stagnation.

Zumindest in den wohlhabenden westlichen Nationen hat sich die technologische Entwicklung im Vergleich zur Vergangenheit also wesentlich verlangsamt.

Nur in zwei Bereichen gab es größere Verbesserungen. Zum einen bei der Gesundheit, die Menschen leben heute länger. Allerdings wurden auch hier die zugrunde liegenden Fortschritte vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzielt, etwa die Einführung von Impfungen, Antibiotika und Trinkwasser-Reinigung. Auch die medizinische Entwicklung hat sich also kaum beschleunigt, bestenfalls ist sie konstant geblieben.

Die größte technologische Veränderung der vergangenen Jahrzehnte gab es zweifellos im Bereich der Informationstechnik, ihren Höhepunkt hat sie wohl im weitverbreiteten Gebrauch von Smartphones erreicht. Hier hat eine echte Revolution stattgefunden. Im Ganzen aber liegt die innovative Kraft der vergangenen Jahrzehnte weit hinter jener des frühen bis mittleren 20. Jahrhunderts zurück.

Selbst der enorme Fortschritt im Bereich des Internets und der Computertechnologie hat das Leben im Westen ja nur partiell verbessert. Zwar kommen technische Dienste wie Google uns allen zugute, und eine Minderheit hoch qualifizierter Arbeitskräfte in diesem Sektor profitiert sogar enorm, aber die erleichterte Kommunikation über die Kontinente hinweg ermöglicht auch die Verlagerung von Produktionsschritten in ärmere Länder, was sich auf die Gehälter in den USA, Japan und Westeuropa negativ auswirken kann.

Und seien wir ehrlich: Was ist die Erfindung von Facebook im Vergleich zur Erfindung der Wasserspülung?

Liest man alte Bücher über die Zukunft, macht man eine interessante Entdeckung: Die Prognosen aus dem 19. Jahrhundert gingen von wesentlich geringeren als dann tatsächlich eingetretenen Veränderungen aus. Die in den fünfziger und sechziger Jahren verfassten Bücher dagegen schilderten eine Zukunft, hinter der die Realität weit zurückgeblieben ist. Was wurde nicht alles vorausgesagt? Fliegende Autos und Urlaub auf dem Mars. Stattdessen fliegen wir noch immer in Flugzeugen, und diese sind nicht schneller als in den späten sechziger Jahren. Aus damaliger Sicht eine schockierende Tatsache, mit der kaum jemand gerechnet hätte.

Was hat dies alles mit dem Wirtschaftswachstum zu tun? Ganz einfach: Es ist der technologische Fortschritt, der neue Produkte und neue Produktionstechniken entstehen lässt und Wirtschaftswachstum möglich macht. Ohne technologische Veränderung entsteht kein Wachstum.

Es gibt in diesem Zusammenhang eine interessante Kennzahl, die "totale Faktorproduktivität". Sie misst das Tempo des technologischen Wandels. In den Vereinigten Staaten erreichte sie in den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Damals war sie im Schnitt vier- bis sechsmal höher als gegenwärtig. Heute fragen sich Wirtschaftsexperten zunehmend, ob die USA noch imstande sind, ein Wirtschaftswachstum von mehr als 1,5 Prozent zu erzielen. Kommentatoren von der Linken wie der Rechten suchen unterschiedliche Entschuldigungen für die niedrigen Wachstumsraten der vergangenen Jahre, aber vielleicht entsprechen sie einfach nur dem heutigen Potenzial der amerikanischen Wirtschaft.