Am Dienstagmittag um halb zwölf, knapp zweiundzwanzig Stunden nach dem Attentat, tritt Barack Obama zum zweiten Mal vor die amerikanische Nation und spricht aus, was er am Vorabend noch nicht gesagt hatte: "Es ist eine terroristische Tat." Mehr offenbart der Präsident nicht, und mehr weiß er auch nicht.

Bis zum Redaktionsschluss am Dienstagabend blieb im Dunkeln, wer am Montag um 14.50 Uhr beim Marathonlauf von Boston kurz vor der Ziellinie wahrscheinlich mithilfe einer Zeitschaltuhr zwei Rohrbomben zündete. Die Explosion, herumfliegende Nägel, Metallteile und Glassplitter töteten mindestens drei Menschen und verletzten 178 weitere, Dutzende von ihnen schwer. Eine ausländische Terrorgruppe vom Schlage Al-Kaidas war als Urheberin ebenso vorstellbar wie heimische Extremisten oder ein Einzeltäter.

Ungewissheit über den Täter, das heißt auch: Niemand kann sich gleich auf einen Gegner stürzen, ideologische Schlussfolgerungen ziehen oder politische Konsequenzen fordern. Und so bleibt Amerika mit der nackten, undeutbaren Tat zunächst gewissermaßen allein. Es zeigt sich, dass die Nation damit gut zurechtkommt. Dass sie nicht nur ruhig reagiert, sondern cool. Anders als nach dem Terroranschlag auf die US-Botschaft im libyschen Bengasi vor sieben Monaten wirft jetzt niemand Obama vor, dass er sich mit Erklärungen zurückhält und nicht gleich von Terrorismus redet. Dafür macht er seine Anteilnahme deutlich: Er werde am Donnerstag nach Boston fahren.

In den Medien überstürzen sich zwar die Spekulationen. Mal wird angeblich ein Mann mit dunkler Hautfarbe, schwarzem Rucksack, schwarzem Sweatshirt und ausländischem Akzent gesucht, mal ein Lieferwagen der Leihfirma Penske, dessen Fahrer kurz vor der Explosion ins Sperrgebiet um die Zielgerade vorfahren wollte. Der Fernsehsender CNN sendet rund um die Uhr, und Moderator Wolf Blitzer hyperventiliert.

Doch die mediale Hysterie überträgt sich nicht auf das Land, nicht einmal auf die Politik. Die Leute auf der Straße, die Abgeordneten, Experten und Ermittler reagieren inmitten der nervenaufreibenden Ungewissheit mit einer fast britischen Disziplin und Unaufgeregtheit. Als bekannt wird, dass die Polizei im Krankenhaus eine verletzte saudische Frau und einen saudischen Studenten befragt, die sich in unmittelbarer Nähe des Explosionsorts aufgehalten hatten, warnen alle vor schnellen Schlüssen. Als die Nachrichtensendungen melden, die Wohnung des Studenten sei noch in der Nacht durchsucht worden, teilt die Polizei unverzüglich mit, er sei kein Verdächtiger und verhalte sich äußerst kooperativ, man habe nicht einmal einen Durchsuchungsbefehl beantragen müssen.

Es scheint, als wollten alle, die Verantwortung tragen, diesmal eine Feindprojektion auf jeden Fall vermeiden. Sofort gehen andere mahnend dazwischen, als ein Sprengstoffexperte im Fernsehen verkündet, die zwei Rohrbomben, installiert in einem Dampfkochtopf, mit Nägeln und Kugeln gefüllt und in Rucksäcken versteckt, erinnerten an die Machart der afghanischen Taliban. Ein Nachbau sei simpel, heißt es gleich, und der amerikanische Olympia-Attentäter von Atlanta habe im Sommer 1996 eine ähnliche Konstruktion benutzt. Damals starben nach einer Bombenexplosion zwei Menschen, 111 wurden verletzt.

Man erlebt in diesen quälenden Stunden ein sehr erwachsen und souverän agierendes Amerika. Eines, das seine Verwundbarkeit kennt und sich nicht von Ängsten und Aktionismus beherrschen lassen will. Eines, das sich Helden der Geistesgegenwart sucht. Marathonläufer, die gerade erst über die Ziellinie gekommen waren, reißen sich ihre Trikots vom Leib und verbinden verletzten Zuschauern die blutenden Wunden. Die Videoaufzeichnungen zeigen Hunderte von Menschen, die nach der Explosion nicht in Panik weglaufen, sondern helfen. Ärzte sind sofort zur Stelle, und blitzschnell räumt die Polizei die Bolyston Street im Zentrum von Boston, um Beweise zu sichern.

Die Nachrichten sind voll von erschütternden Geschichten über den achtjährigen Jungen, der seinen beim Marathon mitlaufenden Vater im Ziel umarmen wollte und von der Bombe zerrissen wurde. Seine Schwester verlor ein Bein, die Mutter erlitt Kopfverletzungen. Aber man hört keine Stimmen des Hasses, keine schnellen Schuldzuweisungen. Und trotz allem möchte man weiter stolz darauf sein, dass Boston beim Marathonlauf über 50 Nationen zu Gast hatte. Niemand lässt einen Zweifel daran, dass man sich im nächsten Jahr wieder treffen will.

Es werde dauern, bis man dem Verbrechen auf den Grund gegangen sei, erklärt der Präsident. In einer endlosen Wiederholungsschleife laufen die Bilder vergangener Anschläge vorbei: der 11. September 2001 mit über 3.000 Toten; das Olympia-Attentat von Atlanta 1996; der Sprengstoffanschlag auf ein Verwaltungsgebäude in Oklahoma City, der 168 Menschen das Leben kostete und fast 700 verletzte; der Una-Bomber, der mit Briefbomben drei Menschen ermordete und 23 schwer verletzte. Manchmal wurden die Täter schnell gefasst, manchmal dauerte es Jahre oder Jahrzehnte.

Die Rohrbomben, die in Boston explodierten, ließen sich leicht bauen, die Anleitung findet man im Internet. Es gab keine Vorwarnung und bis Dienstagabend auch kein Bekennerschreiben. "Wir werden herausfinden, wer dahintersteckt, und den oder die Täter überführen", beruhigt Barack Obama das Volk. Ein Volk, das keine Beruhigung mehr braucht.