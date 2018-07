Die Volkspartei schlägt zurück. Gnadenlos. Sie fordert, den Dr.-Karl-Renner-Ring in Parlamentsring umzubenennen. Weil der rote Parteipatriarch angeblich einst üble antisemitische Sprüche vom Stapel gelassen haben soll. Außerdem glänzte Renner in den "Anschluss"-Tagen nicht gerade als österreichischer Patriot. Daher sei er nicht würdig, Namenspate eines so symbolträchtigen Straßenabschnitts zu sein. Das klingt vielleicht verdächtig nach einem Revanchefoul dafür, dass unlängst der einstige Dr.-Karl-Lueger-Ring den Namen des christlichsozialen Idols verlor, da dieser den politischen Antisemitismus salonfähig gemacht hatte. Schlägst du meinen Judenfresser, prügel ich auf deinen ein. Doch in politisch korrekten Zeiten sind topografische Neologismen einfach unvermeidlich. Auch Schubert war ja bekanntlich Syphilitiker und wohl auch Alkoholiker. Daher müsste der nach ihm benannte Teil der Ringstraße schleunig zum Enthaltsamkeitsring umgetauft werden. Die Hetzgasse im 3. Bezirk ist aufgrund der dort einst abgehaltenen Tierhatzen jedem Tierschützer ein Dorn im Auge. Streichelzooweg wäre eindeutig vorzuziehen. Wildpret- und Fleischmarkt in der Innenstadt sind für jeden Vegetarier, der womöglich sogar dort seine Wohnadresse hat, natürlich eine Zumutung. Tofugasse und Dinkelweg bieten sich als Alternativen an. Am Tabor muss allen aufrechten Katholiken wie ein Frevel erscheinen, erinnert doch diese Adresse an die Missetaten der ketzerischen Hussiten. Andererseits meiden vermutlich viele gläubige Atheisten die Mariahilfer Straße wie der Teufel das Weihwasser. Welches Umsatzplus wäre wohl zu erzielen, hieße die charmante Ramschmeile Agnostikerzeile? Von all diesen und den weiteren noch notwendigen Namenskorrekturen würde letztlich jedermann profitieren. Taxichauffeure könnten vollauf berechtigt auf die neue Konstellation hinweisen, wenn sie größere Umwege fahren. Selbst eingesessene Wiener würden ihre Heimatstadt in völlig neuem Licht kennenlernen, wenn sie durch die vielen umbenannten Gassen irrten.