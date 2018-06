Inhalt Seite 1 — Her mit dem Alleskönner! Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Frau Volkholz, Baden-Württemberg hat eines der erfolgreichsten Schulsysteme Deutschlands. Sie leiten die Expertenkommission zur Reform der dortigen Lehrerbildung. Im Auftrag der grün-roten Regierung wollen Sie dem Land einen Einheitslehrer verordnen – bei Ihnen heißt er Sekundarlehrer. Es soll also nicht mehr zwischen Gymnasiallehrern und Haupt- und Realschullehrern unterschieden werden. Muss das sein?

Sybille Volkholz: Ich habe großen Respekt vor den exzellenten Schulen in Baden-Württemberg und dem Leistungsethos, das dieser Exzellenz zugrunde liegt.

ZEIT: Warum belassen Sie es nicht beim Alten?

Volkholz: Weil auch in Baden-Württemberg bei heterogener werdenden Lerngruppen die individuelle Förderung der Schüler besser werden muss, weil es sich den Herausforderungen der Inklusion stellen muss, also dem gemeinsamen Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung. Und weil es auch in Baden-Württemberg eine zu große Gruppe leistungsschwacher Schüler gibt. 15 bis 20 Prozent der 15-Jährigen kommen im Lesen nicht über die unterste Kompetenzstufe hinaus, an den Hauptschulen sind es 50 Prozent.

Heinz-Peter Meidinger: Insgesamt aber ist Baden-Württemberg überdurchschnittlich gut. Bundesländer, die etwa mehr Gesamtschulen haben, schneiden viel schlechter ab.

Volkholz: Wir sagen ja gar nicht, dass Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Ländern besonders reformbedürftig ist. In vielen Ländern sind Gott sei Dank seit einigen Jahren Reformvorschläge für die Lehrerbildung entwickelt worden, weil von der Arbeit der Pädagogen ganz entscheidend die Leistung der Schüler abhängt.

ZEIT: Inwiefern gehen leistungsschwache Schüler aufs Konto der Lehrerbildung?

Volkholz: Wir wissen durch mehrere Studien, dass Lehrer, die über solides Fachwissen verfügen, etwa in Mathematik, den Schülern mehr beibringen. Gymnasiallehrer beherrschen ihr Fach in der Regel besser als Haupt- und Realschullehrer. Das liegt daran, dass sie zehn Semester lang an der Universität zwei Fächer gründlich studieren, während Haupt- und Realschullehrer in Baden-Württemberg nur acht Semester lang an einer Pädagogischen Hochschule, einer PH, studieren.

ZEIT: Ist nicht das pädagogische Können der Lehrer viel wichtiger?

Volkholz: Lehrer brauchen pädagogisches Können, brauchen Kenntnisse der Lerntheorien, der Entwicklungspsychologie, der Diagnostik, aber auch ganz wesentlich Fachwissen. Das habe ich früher auch anders gesehen. Der beliebte Spruch "Wir unterrichten keine Fächer, sondern Schüler" ist aber eine falsche Polarisierung. Da habe ich umlernen müssen. Wir wollen alle Lehrer fachlich auf das Niveau der Gymnasiallehrer bringen.

ZEIT: Herr Meidinger, Sie können doch im Ernst nichts dagegen haben, dass alle Lehrer fachlich so gut ausgebildet werden sollen wie Gymnasiallehrer.

Meidinger: Gegen eine bessere Ausbildung anderer Lehrämter habe ich gar nichts. Wir befürchten aber, dass unter dem Deckmantel der Angleichung beim Studium der angehenden Gymnasiallehrer der fachwissenschaftliche Anteil gekürzt wird, dass also das Niveau sinkt.

ZEIT: Weshalb?

Meidinger: Weil ja auch deren Studium verändert werden soll. Nach den Vorschlägen von Frau Volkholz’ Expertenkommission sollen angehende Gymnasiallehrer mehr Fachdidaktik studieren, also beispielsweise wie man Schülern am besten Mathematik beibringt. Sie sollen mehr Bildungswissenschaften studieren. Und sie sollen sich mit Sonderpädagogik befassen, um Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichten zu können.

ZEIT: Klingt alles ganz vernünftig.

Meidinger: Ja, aber das alles bei gleicher Studiendauer! Darunter leiden zwangsläufig die Fachwissenschaften.

Volkholz: Nein, die PHs sind in der Pädagogik und den Fachdidaktiken besser. Das wollen wir für die angehenden Gymnasiallehrer nutzen. Die gute Fachwissenschaft kommt dann auch den anderen Lehrern zugute. Das Fachstudium der Gymnasiallehrer tasten wir nicht an.

Meidinger: Ich bin skeptisch gegenüber diesen Rechenkunststücken. Ich habe den Verdacht, dass mit diesem Einheitslehrer durch die Hintertür langfristig die Einheitsschule eingeführt werden soll.

Volkholz: Nein, das will weder die grün-rote Landesregierung, noch ist die Expertenkommission davon ausgegangen.

Meidinger: Aber die grün-rote Landesregierung hat Ihrer Kommission doch die Einführung der Gemeinschaftsschule zur Vorgabe gemacht.

Volkholz: Die Expertenkommission ging davon aus, dass sich in Baden-Württemberg wie in vielen Ländern in der Sekundarstufe zwei Säulen durchsetzen werden, davon ist eine das Gymnasium. Welche Schulformen es in Baden-Württemberg geben wird, wird dort entschieden, und das Land setzt auf hohe Bürgerbeteiligung. Lehrer müssen aber so ausgebildet werden, dass sie in allen Schulformen unterrichten können. Deshalb hat unsere Kommission eine Lehrerausbildung vorgeschlagen, die für Entwicklungen offen ist, die nicht nach jedem Regierungswechsel, jeder Schulstrukturreform wieder verändert werden muss.

Meidinger: Die unterschiedlichen Schulformen verlangen spezifisch ausgebildete Lehrer. Das Gymnasium bereitet die Schüler auf ein Studium vor, muss also von Anfang an Wissenschaftspropädeutik bieten, die Vorstufe zum wissenschaftlichen Arbeiten. Bei Schülern anderer Schularten spielen Berufsorientierung und Praxis eine größere Rolle.