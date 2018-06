Katar ist ein Land, von dem man viel hört – erstaunlich viel für einen Staat mit gut 150.000 Einwohnern, etwa so viel wie Osnabrück. Mitte dieser Woche war Ministerpräsident Al-Thani in Berlin, um über Weltpolitik zu reden. In neun Jahren wird die Fußballweltmeisterschaft in dem Kleinstaat stattfinden. Mitten in der ofenheißen Wüste werden die Weltstars in den klimatisierten Arenen der Hauptstadt Doha kicken.

Katar spielt auf allen Bühnen. Es sponsert die ägyptische Regierung, die syrische Opposition, die Hamas in Gaza, verfeindete Fraktionen im Sudan. Katar kauft Hochhäuser in Istanbul, Museen in Kairo, ganze Straßenzüge von Paris und London, Fußballclubs in Spanien und England, VW-Anteile in Deutschland. Das kleine Land wird zur Großmacht des Mammons – und erfreut damit nicht jeden. Gerade die Waffenlieferungen an die Opposition in Syrien spalten die Araber, viele werfen Katar einseitige Parteinahme für die Islamisten vor. Was ist das für ein Land?

Vielleicht ist Katar am besten zu verstehen, wenn man sich auf die Suche nach seinen verborgenen Schwächen macht. Eine Meerwasser-Entsalzungsanlage in der Nähe von Doha. Aus dem lauwarmen Wasser des Arabischen Golfs führt ein Rohr ans Land. Ein Kraftwerk ragt dahinter auf, Kühltürme, Stromleitungen, in der Sonne gleißende Rohre. Ein Gaskraftwerk liefert Energie für die stromhungrige Entsalzungsanlage. Hier wird die Voraussetzung allen Lebens auf der Wüstenhalbinsel geschaffen – Süßwasser.

Die Anlage steht nicht weit vom Ufer. Man stelle sich vor, sie würde von See aus angegriffen. Das Land hat Wasservorräte für ganze drei Tage. Ohne Klimaanlage kann hier im Sommer niemand überleben. Dann würde Katar wieder zu dem, was es vor dem Boom war: Wüste.

Dieses Land ist also leicht verwundbar.

Katar besitzt die drittgrößten Gasreserven der Welt. Es ist der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. Da es für den Staat bei riesigen Erlösen aus dem Energieexport nur eine winzige Bevölkerung zu versorgen gibt, sind seine verfügbaren Mittel gigantisch. Die Einwohner sind mit über 100.000 Dollar Durchschnittseinkommen die reichsten der Welt. Doch steht der Wohlstand auf einer wackligen Grundlage: Die Gasvorkommen liegen zwischen katarischem und iranischem Hoheitsgebiet. Mit dem großen unruhigen Nachbarn muss sich Katar das Gasfeld teilen.

Das kann selbst einen gelassenen Emir nervös machen. Hamad bin Chalifa al-Thani ist ein Golf-Patriarch, der in seinem Land keine Konkurrenz fürchten muss. Er putschte 1995 gegen seinen Vater, als der in der Schweiz weilte. Seither hat er das Land zielstrebig modernisiert, den Satellitensender Al-Dschasira gegründet, das Frauenwahlrecht eingeführt, dem Land ein Parlament gegeben. Nur die Parlamentswahlen lassen noch auf sich warten. Nach innen also ist das Haus fast bestellt. Gegenüber der unwirtlichen Außenwelt jedoch hat Katar Schutzreflexe entwickelt, eine Überlebensstrategie. Der Emir möchte, dass sein Land in der Welt bekannt wird und beliebt, mehr noch: wichtig und unentbehrlich für die Großmächte der Welt. Katar sucht die Aufsteiger der Region an sich zu binden. Sponsor der kommenden Mächte – so stellt sich das kleine Katar schon heute auf. Kann diese Strategie aufgehen?

Hinter dem Zentrum aus Wolkenkratzern und weiten Straßen ohne Fußgänger breitet sich eine Düne aus. Keine Laune der Wüste, die Düne ist künstlich. Oben drauf entstehen Häuser, riesige Villen, an den Abhängen des Sandbergs verlegen die Arbeiter in der prallen Sonne Rollrasen und Büsche in einem Geflecht von Bewässerungsrohren. Am Ende soll das Ganze aussehen wie eine südenglische Parklandschaft. Von ihr aus wird man einen Rundumblick auf das strahlend neue "Kulturdorf" mit Museen und einem riesigen Amphitheater haben. Der Emir will die Villen an berühmte Künstler vergeben. Die Pop-Sängerin Shakira soll eine umsonst bekommen, lautet ein Gerücht. Ein zweites sagt, sie habe abgelehnt.