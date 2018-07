Lieber Herr Wowereit, Sie sind der Regierende Bürgermeister von Berlin und Erfinder einer unvergessenen Werbekampagne. "Berlin verstehen" haben Sie einmal in der ganzen Stadt plakatiert, und wenn wir uns richtig erinnern, haben Sie sich auch zusammen mit alten Menschen fotografieren lassen – Klaus Wowereit, der gütige Menschenversteher, der die Rentner in den Rentnerwohnungen besucht, ganz lieb mit ihnen Pulverkaffee trinkt, gerührt, nicht geschüttelt, denn auch Rentner sind Menschen, vor allem Wähler. "Image-Korrektur" nennen das die Bleistiftkauer in den Marketingabteilungen, denn wer möchte schon gern als Champagner-Wowi aus dem Amt scheiden, während in seiner Stadt ein Superchaos herrscht? Andererseits gibt es viele Dinge in Berlin, die sehr gut funktionieren, zum Beispiel die Zwangsräumungen. Ruckzuck ist die Hütte leer, und zuppedizupp hat die Stadt schönen Wohnraum an einen Großinvestor verscherbelt, der keine Mietrückstände duldet, auch wenn er gegen Steueroasen gewiss nichts einzuwenden hat. Lieber Herr Wowereit, gerade ist in Ihrem schönen Berlin ("arm, aber sexy") eine alte Frau nach einer Zwangsräumung gestorben, in der Wärmestube der "Kälte Nothilfe Wedding". 67 Jahre alt wurde Rosemarie F., und sie war gewiss keine Frau, die wir auf einem schicken SPD-Plakat vermuten würden. Dringend hatten die Ärzte vor ihrem Abtransport gewarnt, aber da bereits 140 Polizisten am Einsatzort vorhanden waren, wollte man die Räumung mit Rücksicht auf den Steuerzahler gewiss nicht absagen. Vielleicht sprechen Sie als Regierender Bürgermeister ein paar nette Worte am Armengrab? Zupfen Sie dafür Ihre kanariengelbe Krawatte zurecht, schalten Sie Ihr Gold-Handy aus, und stellen Sie Ihr Champagnerglas unauffällig auf dem Nachbargrabstein ab. Dann erklären Sie, dass Frau Rosemarie F. Berlin nicht verstanden hat, denn Berlin ist ja eine Stadt, die sich an den produktiven Teil der Menschheit wendet, und dass Sie, Klaus Wowereit, Ihre Freunde, die Investoren, trotzdem bitten werden, künftig an Menschen wie Rosemarie F. zu denken. Betonen Sie, dass Sie der SPD angehören und Sozialdemokratie irgendwas mit sozial zu tun hat. Jetzt rufen Sie fröhlich "Das WIR entscheidet" in die Menge – das ist der Slogan, den Ihre Partei bei einer Leiharbeitsfirma geklaut und nicht zurückgegeben hat. Zum Abschied beteuern Sie, dass Sie ein toller Bürgermeister sind. Nur wenn das Totenglöcklein läutet, sollten Sie ausnahmsweise schweigen, und wir hätten nichts dagegen, wenn es künftig dabei bliebe.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio