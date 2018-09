Einer der meistzitierten Aussprüche des französischen Präsidenten François Hollande lautet: "Ich mag die Reichen nicht." Seit Montag allerdings wissen die Franzosen, dass seine sozialistische Regierung pro Kopf fast eine Million Euro schwer ist. Acht Minister, und Hollande noch dazu, besitzen Geld und Güter von mehr als einer Million. Spitzenreiter ist Außenminister Laurent Fabius mit einem Vermögen von 6,5 Millionen Euro.

Alles das ist auf einer Website zu lesen, die auf Geheiß Hollandes in Windeseile eingerichtet wurde. Er wollte damit die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die Jérôme Cahuzac gerissen hatte, sein ehemaliger Budgetminister, der die Franzosen über die Existenz eines Schwarzgeldkontos angelogen hatte.

Nun also sieht das Land, wie wohlhabend seine Minister tatsächlich sind. Eine Neiddebatte bleibt jedoch aus, denn das Ergebnis verblüfft eigentlich niemanden in Frankreich. Im Land der Égalité hat man sich daran gewöhnt, dass Erbschaften und Schenkungen die Gesellschaft teilen. Vermögen und gesellschaftliche Stellung werden über Generationen weitergereicht, und nur selten unterbricht die Geschichte die Kette. Die Sozialisten bilden da keine Ausnahme; in Frankreichs dicht verflochtenem System aus Staat und Wirtschaft haben sie sich ebenso bequem wie Liberale und Rechtskonservative eingerichtet. Der Begriff "Kaviar-Linke", der einst Empörung ausdrückte, wird heute wie selbstverständlich benutzt.

Nicht alle Minister sind reich. Manche zum Beispiel sind zum Erben noch zu jung. Freilich sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen, zum Beispiel weil sie nicht immer das Vermögen des Haushalts erfassen, in dem ein Regierungsmitglied lebt. Interessant immerhin, dass kaum ein Minister das Risiko eingeht, in Aktien oder Unternehmensanteile zu investieren. Der größte Teil der Vermögen besteht aus Immobilien, was unter Frankreichs Wohlhabenden der Normalfall ist.

Schon jetzt steht fest, dass www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr die bisher erfolgreichste Klickstrecke der Regierungspropaganda im Internet ist. Die Kabinettsmitglieder legen dort ihre Besitztümer bis hin zum Garageninhalt offen. Das Publikum konstatiert belustigt, dass beispielsweise die Umweltministerin Cécile Duflot zwei Renaults besitzt, deren Baujahre 1999 und 2000 um die Einhaltung der Abgasnormen fürchten lassen. Der 1988 erstandene VW-Kombi des Premierministers Jean-Marc Ayrault ist nur noch 1000 Euro wert, und die jugendlich wirkende Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem saust mit einem Motorroller Piaggio 50 durch Paris, einem Gelegenheitskauf von 2008 für 500 Euro. Von etlichen der 38 Minister dürften die Franzosen durch diese Aktion überhaupt zum ersten Mal erfahren, etwa von George Pau-Langevin, der "Ministerin für Bildungserfolg" (1,2 Millionen Euro).

Einige Regierungsmitglieder sollen sich nur mit Widerwillen zu dieser Übung bequemt haben. Sie müssen sich zu allem Überfluss im Fernsehen anpflaumen lassen, so geschah es etwa Fleur Pellerin, der Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen, Innovation und Digitalwirtschaft (172.319 Euro Vermögen): Ihr stellte ein Moderator unvermittelt die Frage, ob sie ihre glitzernde Jaeger-Le-Coultre-Uhr ebenfalls als Vermögenswert angegeben habe. Derartige Vorkommnisse festigen nur die bereits geäußerte Absicht aller Fraktionen in der Nationalversammlung, für sich selbst eine solche Transparenz lieber nicht einzuführen.

Umfragen zufolge sind die meisten Franzosen für die neue Offenheit, halten sie aber für ungeeignet, um Steuerflucht und Korruption in der Politik zu bekämpfen. Das ist überhaupt das Problem Hollandes: Vieles von dem, was er unternimmt, finden die Bürger richtig, aber unzureichend. Sie hegen durchaus Wut auf die Reichen, aber nicht, weil diese Eigentum haben, sondern weil sie dem Land zu wenig zurückgeben, sei es als Steuerzahler oder als Unternehmer.