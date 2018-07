Die Frage: Gustav und Maria haben eine Theateragentur; sie sind seit zehn Jahren verheiratet, haben eine sechsjährige Tochter und gelten bei ihren Kunden als das ideale Paar: Maria ist für das Künstlerische zuständig, sie ist immer freundlich und hat für alle ein offenes Ohr. Gustav erledigt das Kaufmännische. Er kann Dinge reparieren und findet zuverlässig Marias verlegtes Brillenetui, ihre Autoschlüssel oder den Stick mit den wichtigen Daten.

Am Telefon ist Gustav eher wortkarg; die Kunden wollen immer lieber mit Maria sprechen. Wenn Maria es mit ihrer Schlamperei zu arg treibt, kommt es manchmal zum heftigen Streit: "Immer muss ich hinter dir herräumen, deine Sachen finden und deine Nachlässigkeiten ausbügeln. Und du tust nie etwas für mich!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wie der biblische Gerechte leidet auch der Ordentliche, wenn er den Anspruch stellt, dass andere ihm das Leben so erleichtern, wie er es ihnen. Wer die Garantie für das Handy auf einen Griff findet und jederzeit einen Gast in seine aufgeräumte Wohnung lassen kann, wird nie in den Genuss so vieler Dienstleistungen kommen wie Maria, die liegen lässt, was sie gerade nicht interessant findet.

Gustav kann nicht zum Chaoten werden, damit ihm Maria hinterherräumt. Aber er kann akzeptieren, dass sie anders ist als er, und erkennen, dass ihr Charme unterirdisch mit dem Chaos verbunden ist. Vermutlich empört sich Gustav weniger über den Zeitverlust als über einen Mangel an Anerkennung. Wenn Maria nicht ständig für andere da wäre, hätte sie mehr Zeit für ihn!