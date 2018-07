ZEITmagazin: Herr Nagy, Sie wollten am 19. August 1989 eigentlich nur Österreicher und Ungarn zum Picknick einladen. Dann haben Sie damit die Welt verändert. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie Geschichte geschrieben hatten?

László Nagy: Eigentlich erst 1999, als uns Organisatoren im ungarischen Parlament das Ritterkreuz der Republik verliehen wurde. Unser Staatsoberhaupt war da und Bundeskanzler Gerhard Schröder auch. Da habe ich die Tragweite erst verstanden.

ZEITmagazin: Für das Picknick wurde für ein paar Stunden ein Grenztor zwischen dem ungarischen Sopron und dem österreichischen St. Margarethen geöffnet. Davon hatten Hunderte DDR-Bürger erfahren. Sie nutzten die Gunst der Stunde und waren die Ersten, die in den Westen flohen. Wieso haben Sie die Veranstaltung harmlos "Picknick" genannt?

Nagy: Beim Picknick kommen Freunde und Familien zusammen, essen und trinken in der Natur – das ist zu hundert Prozent Friede. Wir wollten an der Grenze, wo Schreckliches passiert ist, ein Friedensfest feiern. Ich wohnte seit meiner Kindheit in Sopron, aber hatte diesen Eisernen Vorhang zuvor nie gesehen, weil man nicht so weit kam. Zum ersten Mal habe ich diesen Zaun gesehen, als wir Ende Juli 1989 einen Ort für das Picknick suchten. Da war ich 33. Der Zaun war schon teilweise demontiert. Es war herrlich, wir haben ihn angefasst und uns gefragt, warum wir davor so viel Angst hatten. Das ist doch nur ein blöder Zaun!

ZEITmagazin: Im Sommer 1989 herrschte eine aufgeheizte Stimmung. DDR-Bürger saßen in Budapest und am Plattensee auf Campingplätzen und in Lagern fest und wollten in den Westen. Haben Sie sich bewusst für diese versöhnliche Form des Protests entschieden?

Nagy: An die Leute aus der DDR haben wir gar nicht gedacht. Unser Ziel vom Demokratischen Forum war, ein friedliches Picknick mit den Nachbarn zu organisieren. Als Souvenir sollten die Gäste ein Stück des Eisernen Vorhangs abschneiden und mitnehmen. "Bau ab, und nimm mit" war unser Slogan. Das sollte um die Welt gehen, wir wollten den Oppositionellen in den anderen kommunistischen Ländern Mut machen, Ähnliches zu organisierten. Wir Ungarn hatten Reisefreiheit und wussten, dass es Wahlen geben würde, aber wir hielten die Situation für gefährlich. Die Geschichte hatte uns gelehrt, dass ein Land allein den Ostblock nie verlassen konnte, sonst kamen die Russen.

ZEITmagazin: Was gab es eigentlich zu essen?

Nagy: Ganz einfache Speisen. Wir haben große Feuer gemacht und Speck gebraten. Das hat eine lange Tradition in Ungarn, das haben die Hirten früher gemacht, wenn sie nichts anderes hatten und doch warm essen wollten. Man spießt eine dicke Scheibe Speck auf und hält sie übers Feuer. Das Fett, das heraustropft, fängt man mit einem Stück Brot auf. Am Ende ist der Speck kross, und das Brot ist durchweicht vom Fett. Dann schneiden wir Zwiebeln auf, legen sie auf das Brot und essen das zum Speck. Nicht so sehr gesund, aber lecker. Das macht man auch mit der Familie im Garten, Kinder mögen das gern. Außerdem gab es Pörkölt.

ZEITmagazin: Was ist das?

Nagy: Das ist das, was die Deutschen fälschlicherweise Gulasch nennen: Fleischstücke, die in einer Paprikasoße geschmort werden. Dazu isst man meistens Nudeln. Wir nennen das Pörkölt. Das echte Gulasch ist etwas anderes: eine Suppe aus Karotten, Kartoffeln und Fleisch. Da wird alles vom Rind verwendet, auch die Innereien. Die werden zwar am Ende wieder herausgenommen, geben der Gulaschsuppe aber ihren speziellen Geschmack.

ZEITmagazin: Was brachten die Österreicher mit zum Picknick?

Nagy: Die waren einfach eingeladen. Jeder konnte mitbringen, was er wollte. Wein, Bier und Würste gab es zu kaufen. Die Leute saßen auf Bänken und Tischen oder auf mitgebrachten Campingstühlen, und man konnte einfach miteinander reden. Auch die Österreicher hatten ja über 40 Jahre lang darauf gewartet, mal rüberzukommen.

ZEITmagazin: Haben sich die Ostdeutschen gar nicht für das Picknick interessiert?

Nagy: Die Ostdeutschen hatten etwas anderes im Sinn. Sie nutzten die Grenzöffnung zur Flucht in den Westen. Viele von ihnen sind aber an unseren Picknickplätzchen vorbeigekommen, die ungefähr einen Kilometer vor dem Grenzzaun lagen.