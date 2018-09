Zu Beginn jedes Arbeitstages schickt Ariana P. ein Gebet gen Himmel, das sie mit einem Kreuzzeichen einleitet und abschließt. Dieses Morgenritual einmal auszulassen kommt der 40-Jährigen nicht in den Sinn. Dabei ist sie eigentlich gar nicht religiös. Ariana P. ist Lehrerin an einer katholischen Volksschule in Niederösterreich und möchte anonym bleiben. Beten ist Teil ihres Jobprofils: Erst wenn die Kinder im Chor Amen gesagt haben, kann der Unterricht beginnen.

Die Schule eines Nonnenordens ist im Grunde eine ganz gewöhnliche Volksschule. Nonnen unterrichten hier schon längst nicht mehr, wie überall sonst lernen die Kinder Schreiben, Rechnen, Laubsägen und spielen Völkerball. Sie lernen aber auch, wie man seine Sünden beichtet und Texte für die Schulmesse verfasst. Und immer mehr Eltern, so scheint es, strebten nach ebendieser Frömmigkeit. Fast 70.000 Schüler sitzen in einer katholischen Bildungseinrichtung, 3.500 in einer evangelischen.

"Aufgrund der großen Nachfrage und einer langen Warteliste besteht für das Schuljahr 2014 ab sofort Anmeldestopp", verkündet die Schule auf ihrer Homepage. "Sie werden immer mehr", sagt auch Ariana P. "Sie", das seien jene Eltern, die "davon ausgehen, dass ihre Kinder in Privatschulen einen besseren Umgang haben als anderswo". Aber warum wählen sie eine katholische und nicht irgendeine Privatschule?

72 Prozent der Privatschulen sind konfessionelle Schulen, nur sechs Prozent davon sind nicht in katholischer Hand. Im Pflichtschulbereich sind die nichtkonfessionellen Schulen für die meisten Eltern zu teuer. In einer durchschnittlichen Montessorischule fallen jährlich 3.800 Euro Schulgeld an, dazu kommen Einschreibgebühren und Mitgliedsbeiträge. In katholischen Schulen liegen die Beiträge hingegen bei rund 1.600 Euro.

Es geht nicht um Elitenbildung

Es ist paradox: Jene Kirchenschulen, die früher als Kaderschmieden der Oberschicht galten, scheinen heutzutage preiswerte Alternative zu Montessori-, Waldorf- und anderen Reformschulen zu sein. Das liegt nicht daran, dass die freie Schulen ein elitäres Publikum bevorzugten. Es ist auch nicht das freie Spiel von Angebot und Nachfrage, das zu diesen Preisen führt. Es ist der Staat, der das regelt. Das Privatschulgesetz sieht vor, dass die Schulen der Religionsgemeinschaften ihre Lehrer nicht selbst bezahlen müssen, andere private hingegen schon. Nichtkonfessionelle Schulen erhalten nur einen Zuschuss, der rund ein Viertel der laufenden Kosten abdeckt. Für den Rest müssen Schulgeld, Mitgliedsbeiträge und Spenden ausreichen.

Wer eine private Schule sucht und nicht über 200 Euro monatlich aufbringen kann, wird bei einer konfessionellen Schule landen. Alternativschulverbände und Oppositionsparteien kritisieren das seit Jahren und fordern Wahlfreiheit für die Eltern, doch, abgesehen von einer einmaligen Aufstockung der Fördermittel, blieben sie ungehört. Auch das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien widmet sich dem Thema. Religionsschulen würden bevorzugt, heißt es. Ganz im Gegenteil, argumentieren die Diözesen. "Die katholischen Schulen sind eine Kostenersparnis für den Staat", behauptet Christine Mann, Leiterin des Interdiözasen Amts für Unterricht und Erziehung.

Beide Seiten haben Recht. Es stimmt, dass Religionsgemeinschaften Kosten übernehmen, die in öffentlichen Schulen der Staat tragen muss – vom Schulwartgehalt bis zu Dachausbau und Sekretariat. Die Kirche stellt der Öffentlichkeit schulische Infrastruktur zu Verfügung.