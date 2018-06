Ein Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Universitäten ist das breite Tor zur Außenwelt. Hier steht es weit offen für "Eindringlinge" aus Wirtschaft, Politik, Kunst und Militär, die kommen, um sich fortzubilden oder aus der Praxis heraus zu lehren.

Jüngst war es ein Team von Superpraktikern aus jenen Spezialeinheiten, die wir aus dem Kino als Rangers oder Seals kennen – Experten des "Mikro-Krieges", die in den Feldzügen des 21. Jahrhunderts immer mehr Aufgaben klassischer Armeen übernehmen. Sie kämpfen gegen einen Gegner, der so ist wie sie selber: weit verstreut, gut kaschiert, kleinteilig organisiert – auf einem Schlachtfeld ohne Fronten und Etappen.

Ernüchternd ist, was diese jungen Männer den akademischen Strategen zu erzählen wussten, die über Krieg und Frieden von Afrika bis Afghanistan nachdenken. Sollen wir den syrischen Rebellen Waffen liefern? "Die Erfahrung lehrt", berichtet einer, "dass wir zwar manchmal wissen, wer die good guys und die bad guys sind, die Guten aber schon morgen die Bösen sein können." Können wir sie ausbilden? "In X haben wir M-4-Gewehre und Hummer geliefert. Besser wären Kalaschnikows und Toyota gewesen, simples Gerät, das sie auch selber reparieren können." Warum nicht? "Weil das Gesetz US-Material vorschreibt und der Kongress die heimischen Produzenten bevorzugen will." Das stumme Fazit: Außer hohen Spesen nichts gewesen.

Wie kämpft man in Afghanistan? Die Jungs kennen die Kundus-Affäre, als Oberst Klein einen US-Luftangriff auf Tankfahrzeuge befohlen hatte und Dutzende von Zivilisten umkamen. Das Problem sei wohl unlösbar. "Wir bekamen einen Tipp, dass sich in einem Dorf Taliban versteckt hatten. Wer war wer? Waren die Gastgeber Kollaborateure oder Bauern, die dem Gebot paschtunischer Gastfreundschaft gehorchten?" In Vietnam wurde das ganze Dorf zerbombt; heute sitzt neben jedem Zielplaner ein Jurist.

"Wenn wir lange genug bleiben, lernen wir, die einen von den anderen zu unterscheiden; nur sind Soldaten keine Anthropologen, und außerdem bleiben wir nie lange genug." Deshalb würden die Schützlinge stets lavieren. Die Amerikaner ziehen 2014 nach zwölf Jahren aus Afghanistan ab. Sicherheit haben sie – wie weiland die Russen – nur in Kabul schaffen können, von Nation-Building ganz zu schweigen.

Die Lektion ist überall gleich. Hightecharmeen können relativ "billig" Saddam und Gaddafi schlagen, aber nicht einen "Ordnungskrieg" gewinnen, der aus einem gescheiterten Staat einen funktionierenden macht. Selbst, wo einheimische Islamisten in Ägypten, Libyen und Tunesien obsiegen, entsteht keine nachhaltige Ordnung. Drum prüfe, wer in Bürgerkriegen und zerfallenden (Kunst-)Staaten eingreifen wollte; es sei denn unbefristet. Nichts tun? Die realistische Antwort eines Elitekriegers: "Natürlich darf es der Westen dem Terror nicht erlauben, wie in Afghanistan einen ganzen Staat zu kapern. Wir müssen bereit bleiben, dessen Basen, Führung und Logistik immer wieder punktuell anzugreifen." Will sagen: mit den Mitteln der "asymmetrischen Kriegführung", die den Westen favorisieren – mit Bomben, Drohnen und Spezialkräften. Einen "Endsieg" – einen dauerhaften Frieden – verheißen die "Mikro-Kriege" des 21. Jahrhunderts nicht.