"Kläglich, schattenhaft und flüchtig", schrieb Friedrich Nietzsche einmal, "nimmt sich der menschliche Intellekt in der Welt aus, nur sein Besitzer nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, daß auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und sich als das fliegende Centrum dieser Welt fühlt."

Nietzsches Gedanke könnte das heimliche Motto für Bestiaire abgeben, einen ebenso unscheinbaren wie zauberhaften Dokumentarfilm des franko-kanadischen Regisseurs Denis Côté. Streng genommen, ist es ein Tierfilm, der allerdings weniger von Tieren handelt als von dem Blick, den Menschen auf Tiere werfen, während sie sich als stolzes "Centrum der Welt" fühlen. Warten und Wahrnehmen, Schauen und Beobachten – darin besteht (fast) die ganze Handlung des kurzen Films, und kein Wort wird darin gesprochen. Kommentarlos postiert Côté die Kamera in einem "Safaripark" und wartet, bis sich ein Tier, im Sinn des Wortes, "sehen lässt": eine Giraffe, ein Lama, ein kleines Äffchen, das mit einem Teddy schmust, zwei Zebras und zwei Tiger, die wie verrückt an ihrem Verschlag hämmern. Dann sieht man einen Tierpräparator, der mit Engelsgeduld tote organische Natur ausstopft, damit der Mensch, die Krone der Schöpfung, sie ins Wohnzimmer stellt und daran lebhaft seine Freude hat. Als er fertig ist, schaut das in Originalform gebrachte Tier mit leeren Augen in die Kamera, und die Kamera schaut lange zurück. Auch der Präparator betrachtet sein Werk. Er erwidert den Blick seines Objekts, aber nun ist es ja tot.

Denis Côté klagt nicht über unser Verhältnis zu Tieren oder über das traurige Leben hinter Gittern. Er ist auch kein gewöhnlicher Tierfilmer; er exotisiert und entrückt die Tiere nicht, er sucht nicht den Schauder und die Sensation – und vor allem erweckt er nicht den Eindruck, als seien Tiere Bewohner einer völlig anderen Welt. Côté, und das macht den kontemplativen Charme seines Films aus, zeigt die Tiere vielmehr als Nachbarn und Mitgeschöpfe, die es durch denselben kosmischen Zufall auf die Erde verschlagen hat wie die Menschen auch. Und tatsächlich glaubt man eine metaphysische Verwunderung in den Augen der Tiere zu sehen, eine Schutzlosigkeit, ein scheues Staunen und manchmal sogar eine seltsame Beschämung angesichts der stur dreinblickenden Kamera.

Gewiss, das ist Anthropomorphismus, es ist die unhaltbare Vermenschlichung der Tiere. Andererseits, so scheint Côté sagen zu wollen, ist das Tier nicht nur die Projektion des Menschen, es besitzt ein Selbstgefühl und spürt seine Anwesenheit in der Welt. Dass Menschen von diesem Selbstgefühl nichts wissen können, heißt eben nicht, dass Tiere keines haben. Es gibt auf diesem Feld keine Beweise, es gibt nur den Blick des Kinos – es gibt Bestiare .