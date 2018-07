Man könnte die jüngere Geschichte des Hamburger Schauspielhauses anhand seiner Logos erzählen. 2005, als der Intendant Friedrich Schirmer das Haus übernahm, ließ er die Silhouette eines Delfins auf den Briefkopf setzen, denn der Delfin ist der Freund des Menschen, und wenn irgendwo im Meer ein Mensch zu ertrinken droht, so merken es die Delfine sofort und sausen im Schwarm herbei, Solidarität unter Säugern, um das Unglück zu verhindern. Der Delfin als Logo war das Freundschaftsangebot eines Intendanten an seine neue Stadt.

Als Friedrich Schirmer dann, frustriert von der Finanzpolitik der Stadt Hamburg (es wurden ihm 330.000 Euro seines Etats gestrichen) und erschöpft vom eigenen künstlerischen Ungeschick (sein Ensemble, sein Repertoire gewannen kein Profil), die Stadt im Jahr 2010 vorzeitig verließ, jagten seine Interimsnachfolger Jack Kurfess und Florian Vogel den freundlichen Delfin aus dem Briefkopf zurück ins Meer und ersetzten ihn durch einen wütenden, großmäuligen Haifisch. War dieses Zeichen nun künstlerisch-programmatisch zu lesen? Als eine Kampfansage an die Lüge, die schlechten Verhältnisse, die Pfeffersack-Hanseaten? Nein, der Hai war doch eher eines jener "Betreten verboten"-Signale, mit denen sich Einsiedlerhöfe Eindringlinge vom Leib hielten. Und tatsächlich wurde das Schauspielhaus in den letzten drei Jahren von Fremden weitgehend in Ruhe gelassen: Was dort stattfand, spielte sich meist außerhalb der überregionalen Theateröffentlichkeit ab, die Bühne schien in eine Art Märchenschlaf gefallen, die Stimmung hinter den Kulissen, so hieß es, ähnele jener in einem Gespensterschloss.

Vielleicht täuschte der Eindruck aber auch. Vielleicht entstand in den letzten drei Jahren am Schauspielhaus eine von Gelingensdruck und Konkurrenzzwang freie Spielfläche, deren Lebensqualität nicht zu verachten war?

Man hat fast diesen Eindruck, wenn man die Revue Ritt in die Sonne sieht, mit der sich das Ensemble jetzt von den Hamburgern verabschiedet; ein einziges Mal ist dieser Abend noch zu sehen (am 27. April), dann nie wieder, denn das Ensemble wird sich in alle Winde zerstreuen. Viele Schauspieler gehen an kleinere Bühnen, manche haben noch kein neues Engagement. Und das Schauspielhaus wird für ein halbes Jahr geschlossen und saniert, ehe es am 15. November von der neuen Intendantin, der schon jetzt allseits als Erweckerin gefeierten Karin Beier, wiedereröffnet wird – mit ausgewechseltem Ensemble und einem Antikenprojekt namens Die Rasenden. Das Logo der Beier-Intendanz ist übrigens ein D, wie es früher auf den Hecks deutscher Autos pappte: D wie Deutsches Schauspielhaus.

Intendanten- und Ensemblewechsel sind immer auch Neubeseelungen von Theaterräumen, und Karin Beier geht bei dieser Sache entschlossen zu Werke. Von allen Schauspielern des alten Ensembles übernimmt sie nur fünf. Unter der Regie des Schauspielers Samuel Weiss – eines jener fünf, die bleiben – nimmt die Truppe nun Abschied. Ritt in die Sonne ist eine Geisteraustreibung, betrieben durch die Geister selbst, die nun das Schloss verlassen müssen. Sie räuchern sich ironisch selbst aus.

Der Schauspieler Martin Pawlowski geht in einer kleinen Szene durch die Logen des Hauses und grüßt, während er Der Wind hat mir ein Lied erzählt summt, die Geister, die ihm begegnen: "Guten Tag, Herr Gründgens" und "Guten Tag, Herr Goebbels". Wer je in diesem Theater eine Rolle gespielt hat, muss sie für alle Zeiten weiterspielen.

Vorbild des Abends ist ein Einakter von Anton Tschechow aus dem Jahr 1887, Schwanengesang: Ein alter Schauspieler erwacht lange nach dem Schlussapplaus betrunken und allein in seiner Garderobe. Er blickt ins Theater und entdeckt: "Finsternis! Ein schwarzes, bodenloses Loch, ein richtiges Grab, in dem sich der Tod selbst versteckt hält... Brr!... Ist das kalt!... Das ist genau der Ort für Geisterbeschwörungen." Schon früh, so gesteht der einsame Schauspieler, habe er gewusst, "dass alles Wahn und Betrug ist, dass ich ein Sklave bin, ein Spielzeug fremden Müßiggangs, ein Narr, ein Possenreißer".