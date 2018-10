Die beiden US-Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff, heute Professoren an der Harvard University, veröffentlichten 2010 in einer Publikation des National Bureau of Economic Research eine aufsehenerregende Studie. Ergebnis: Übersteigt die öffentliche Verschuldung eines Landes die Marke von 90 Prozent des Brutto-inlandsprodukts, bricht das Wirtschaftswachstum dramatisch ein. Die aktuelle Sparpolitik in den USA und in Europa wurde oft mit Hinweis auf diese Studie begründet.