Ein "Frauenregisseur" in Hollywood, was mag das schon sein? Einer, der lieber von Frauen erzählt, die sich befreien, als von Männern, die sich totschießen? Einer, der die Kamera dort hinstellt, wohin sie normalerweise mehr oder weniger lüstern späht? Einer, der es gar schafft, einen Film ganz ohne Männer zu drehen und ihn einfach Die Frauen nennt? Ein Regisseur von Filmen, in deren Titeln immer irgendein Girl, irgendeine Woman oder Lady auftaucht, von Tarnished Lady über Die Frau mit den zwei Gesichtern bis Die Girls? Oder auch einer, der Licht, Farben, Schnitt und Ton in so sanften Wellen gestaltet, als wäre die Kamera ein Schneider, der den Körpern der Frauen eine zweite Haut verpassen will. Als wollte er dienend und eifernd "herausholen", was in ihnen steckt, an Schönheit und Selbstbewusstsein.

George Cukor (1899 bis 1983) drehte Screwball-Komödien, Musicals, Thriller, Melodramen und erzählt meistens die gleiche Geschichte: wie eine Frau gemacht wird, durch die Hilfe eines Mannes, der aber dann, wenn die "Fair Lady" ganz zu sich gekommen ist und ein Star geboren ist, mehr oder weniger freiwillig einen Schritt zurücktritt. Nicht einmal einen Western (Die Dame und der Killer) konnte Cukor drehen, ohne die Hauptrolle einer schönen Frau zu geben, Sophia Loren als Star im größten Theater des Westens. Es war wohl Cukors eigene queerness, die sich in diesem Geschlechterspiel realisierte.

Die gemachten Frauen des George Cukor können eigentlich nichts wirklich anderes werden als wiederum Darstellerinnen ihrer selbst, entweder als Schauspielerinnen, Tänzerinnen. Sängerinnen oder als Damen der Gesellschaft. Viele von ihnen, insbesondere Judy Holliday in den Filmen Die ist nicht von gestern oder Die unglaubliche Geschichte der Gladys Glover oder Audrey Hepburn in My Fair Lady, sind erst einmal kindlich naive, um nicht zu sagen kreuzdoofe Geschöpfe, in die sich aus eher weniger erfindlichen Gründen ein "intellektueller" Mann verliebt: Jack Lemmon als Dokumentarfilmer, William Holden als Journalist voller politisch-aufklärerischem Pathos, Rex Harrison als Professor.

Nein, das "Frauenbild" des George Cukor ist in die Moderne nicht zu retten, und je genauer man sich seine Filme auf der Plot- und Dialog-Ebene ansieht, desto schrecklicher mögen sie einem erscheinen. Es geht offenbar nicht so sehr um eine "Emanzipation" als vielmehr um eine Amerikanisierung der Frauen. Judy Holliday in Die ist nicht von gestern geht nach Washington und wird von der Gangsterbraut zur Verfassungspatriotin umgebaut, und Katherine Hepburn und Spencer Tracy tragen in ihren Cukor-Filmen immer auch Kämpfe um die Seele Amerikas aus.

Cukor ist stets so verliebt in seine Schöpfungen, dass er ihnen ungewöhnlich viel Spielraum gibt. Und wir sehen, wie sie ihn nutzen, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Judy Garland, Katharine Hepburn, Judy Holliday, Audrey Hepburn, Marilyn. Sie konnten komischer sein als bei anderen Regisseuren. Und da war noch etwas. Etwas, das hinter der Oberfläche der Genres und der Plot-Formeln liegt. Das Gefängnis, die Ausbeutung, die Beklemmung. Ein Schmerz, der nicht vergehen will, auch nicht, wenn die Frauen sich gemacht haben. Geliebt wird eigentlich nicht wirklich in George Cukors Filmen.