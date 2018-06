Der Luxus beginnt hinter den bodentiefen Fensterscheiben und der gläsernen Schiebetür: Da ist ein Raum, vielleicht zwei mal vier Meter groß. Er sieht aus wie ein Balkon, doch da, wo eigentlich die Brüstung wäre, sind gusseiserne Gitterstäbe. Durch sie scheint die Sonne hinein. Man spürt den Wind.

Architekten nennen einen Raum wie diesen Loggia. Er soll das Innere eines Gebäudes mit der Außenwelt verbinden. Aber braucht ein Gefängnis eine Loggia? Soll dort das Innere nicht gerade von der Außenwelt getrennt werden? In Brandenburg, in der neuen Justizvollzugsanstalt (JVA) Heidering, hat jeder Gefängnistrakt eine Loggia. Josef Hohensinn, der österreichische Architekt des Neubaus, wollte es so. Manche halten die Loggien für Luxus, der nicht dorthin gehört. Hohensinn hält sie für notwendig. "Sie machen das Gefängnis ein bisschen lebenswerter", sagt er.

Wie gut dürfen es Häftlinge eigentlich haben? Wie muss eine moderne Gesellschaft mit ihren Gefangenen umgehen? Große Fragen, für die man in Deutschland nach Antworten sucht – und für die gerade der Osten der Republik als Testgelände dient. Mit einer JVA, die Sachsen und Thüringen in Zwickau planen, oder einem Schul- und Ausbildungszentrum, das Mecklenburg-Vorpommern für seine Gefangenen in Bützow, einem Ort nahe Rostock, baut. Und mit neuen Strafvollzugsgesetzen, die in allen ostdeutschen Ländern derzeit verhandelt werden.

Dabei wird über den Sinn und Zweck des Strafvollzugs diskutiert. Was durch die Inhaftierung von Menschen erreicht werden soll, bestimmt den Umgang mit ihnen. Geht es nur um Sühne für begangene Taten und den Schutz der Bevölkerung, dann reicht es aus, Verurteilte konsequent wegzusperren. Die Zustände in den Haftanstalten wären zweitrangig.

Für den Kriminologen Frieder Dünkel ist diese restriktive Auffassung, die teils in Bayern oder Hessen vorherrscht, jedoch veraltet. "Die Bedingungen in Gefängnissen sollen die Tat nicht sühnen, das ist bereits durch die Verurteilung geschehen", sagt der Professor aus Greifswald. "In Gefängnissen geht es einzig und allein um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft." Daher müsse vom ersten Hafttag an mit den Straftätern auf ihre Entlassung hingearbeitet werden.

Dieser Resozialisierungswunsch zeigt sich auch in den Entwürfen der neuen Strafvollzugsgesetze. Sie werden ein Bundesgesetz ablösen, das es seit 1976 gibt und das mit der Wende auch in Ostdeutschland eingeführt wurde. Seit der Föderalismusreform 2006 ist der Strafvollzug allerdings Ländersache. Deswegen gibt es die Chance auf eine Neuausrichtung.

Frieder Dünkel kennt die Entwürfe der Ostländer gut, für einige hat er Stellungnahmen verfasst. "Die Ansätze sind nicht schlecht", sagt der Kriminologe. Aber er warnt: "Was da geschrieben steht, muss auch umgesetzt werden. Nur gut gemeint reicht nicht aus."

Wie gut Häftlinge es haben, hängt nicht nur von der Architektur ab

Es ist eine Lehre der vergangenen Jahrzehnte, dass Verurteilte selten so behandelt werden, wie es in den Paragrafen steht. Ein Beispiel ist der offene Vollzug, in dem Gefangene lediglich die Nacht hinter Gittern verbringen: Tagsüber nehmen sie am normalen Leben teil, können ihrer Arbeit weiter nachgehen und soziale Kontakte pflegen. Obwohl der offene Vollzug im Gesetz von 1976 als Regelfall vorgeschrieben ist, findet er in den meisten Bundesländern kaum statt.

Professor Ulfrid Kleinert, der im Beirat der Ende der neunziger Jahre komplett modernisierten JVA Dresden sitzt, sieht einen Grund dafür in der verfehlten Baupolitik. "Die meisten Gefängnisse sind für den offenen Vollzug einfach nicht ausgelegt", sagt Kleinert. In Sachsen sind daher 95 Prozent der Häftlinge im geschlossenen Vollzug untergebracht. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sogar noch mehr.