Es war noch Winter in Hamburg, also vor ein paar Tagen erst, dass der Pianist mit dem Fahrrad angezischt kommt, nur eine Kapuzenjacke an, keine Handschuhe. "Mein Frau hat gemeint, es sei nicht kalt!", sagt Martin Tingvall, und sein rosiges Lächeln verleiht der Beschwerde einen Hauch von Liebeserklärung. Der Probenraum liegt an einer Hauptverkehrsstraße in Eppendorf. Halb Hamburg pendelt jeden Tag an dem weiß getünchten Haus vorbei, ohne zu ahnen, was hinter den Mauern des ehemaligen Pastorats entsteht: melodischer Jazz, der ganz Europa verzaubert.

Das Tingvall Trio hat in den zehn Jahren seines Bestehens in 18 Ländern gespielt, und schon lange nicht mehr, wie anfangs im Quasimodo in Berlin, vor zwei Zuschauern, von denen der eine der Barkeeper war. "Jetzt läuft es gut", sagt Martin Tingvall, "jetzt ernten wir ein wenig."

Gerade haben sie eine Live-Platte veröffentlicht, ihr fünftes Album, als Dank an ihr Publikum. Proben tun sie immer noch da, wo alles begann.

Viel Platz ist nicht. Der Flügel füllt ein Drittel des Zimmerchens. Zwischen Kontrabass und Schlagzeug muss man balancieren. Instrumente, Kabel und Geräte überall. "Der Raum ist unser Kochtopf", sagt Omar Rodriguez Calvo, der Bassist.

Er sagt das in seinem weichen, flüssigen Deutsch; 1994 kam er aus Kuba, inzwischen ist er in Hamburg verheiratet und Bundesbürger, was das Reisen sehr vereinfacht. Er mit dem Trio unterwegs mit dem kubanischen Pass – das habe immer "eine Million Papiere" gebraucht.

Auch Martin Tingvall aus Malmö spricht Deutsch, schwedisch gefärbt. Jürgen Spiegel, der Schlagzeuger aus Bremen, spricht seinerseits Schwedisch, was an der Schwedin liegt, die eines Abends vor dem Birdland stand, jenem Hamburger Club, in dem sie alle schon spielten.

Eine karibisch-skandinavische Jazzband also mit dem Wahlheimathafen Hamburg. "Ich habe mich noch nie irgendwo so wohl gefühlt", sagt Tingvall, und der Mann mit dem maritimen Backenbart setzt genüsslich noch eins drauf: "Ich bin ein Hanseat." Das Einzige, was ihm manchmal fehle, sei die Weite. Dann fahre er nach Kiel zum Schweden-Eck. An der Ostsee sehen wir ihn traumverloren wandern: den Kopf voll mit Edvard Grieg und schwedischer Volksmusik.

Jetzt beginnt er die Probe mit dem tastenden, verlangenden, Spannung anspeichernden Klavier-Intro von Sevilla, ein paar Töne nur, und alles ist Melancholie und Eros. Wie macht er das bloß?

Als es kaum mehr auszuhalten ist, platzen Bass und Schlagzeug in die Melodie hinein. Tingvall spielt jetzt kraftvolle Akkorde mit der Linken, Calvos Bass beginnt zu singen, Spiegel garniert den Rhythmus mit pointierten Trommelwirbeln. Wenn schon schwedische Wälder und kubanische Wärme, warum dann nicht auch ein paar strukturierende Wendungen deutscher Marschmusik?

Tingvall kommt mit den Melodien, arrangiert wird zumeist gemeinsam. Und was den Kochtopf des Studios verlässt, wird mit jedem Auftritt ausgekochter. Jazz ist Improvisation nicht nur im Moment, sondern auch über Jahre hinweg. Sie spielen ohne Noten, man hat ja alles im Kopf. Aber wie endet Sevilla noch mal? Das weiß plötzlich keiner mehr. Sie halten inne, überlegen, dann steht der Schlagzeuger auf und kramt das Album hervor. In den CD-Player damit! Herrlicher Moment. Das Tingvall Trio hört das Tingvall Trio, um sich zu erinnern: Ach, so war das!

Sevilla, entstanden nach einem Auftritt ebendort, ist eines der wenigen Stücke ohne explizit schwedischen Titel. Typischerweise tragen sie Namen wie Horisont oder Trolldans oder Flaskpost oder Högtid. Die Alben heißen Skagerrak (2006), Norr (2008), Vattensaga (2009) und Vägen (2011). Extrem schwedischer Auftritt bei international stark nachgefragtem Inhalt? Ein Schelm, wer an Möbel dabei denkt.