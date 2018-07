Ein Roman, der in einem Nebenkapitel die einsame Schulzeit seiner Hauptfigur Rudi beleuchtet, kann dies durch die Charakterisierung sämtlicher Mitschüler bewältigen, die Rudi zu schaffen machten. Er kann sich aber auch mit einem einzigen Satz begnügen: "In den Pausen blieb Rudi allein im Klassenzimmer."

Im ersten Fall hat man es mit einem Romanelefanten von mindestens 700 Seiten zu tun, im zweiten mit einer Gazelle von schätzungsweise 180 Seiten. Aus dem quantitativen Unterschied ergibt sich nicht nur eine Fülle formaler Aussagen, sondern – und hier wird es spannend – auch eine Aussage, die ganz grundsätzlich den Standort und das Selbstverständnis gegenwärtiger Literatur betrifft. Denn wir leben in Zeiten der Elefantitis. Im Internet herrscht das Prinzip der kommunikativen, in der Trivialliteratur das Prinzip der seriellen Endlosversorgung. Die hohe Literatur aber ist, ob sie es wollte oder nicht, in den Sog dieser Maximierung geraten. Von Uwe Tellkamps Der Turm über Jan Brandts Gegen die Welt bis zu Navid Kermanis Dein Name (alle an die 1000 Seiten oder drüber) scheint sich literarische Größe in Umfang beweisen zu müssen. Das sagt nichts über Qualität aus. Aber etwas über die Bereitschaft der Literatur, sich dem Mainstream der Sprachmassen zu fügen. Oder eben nicht. Und wie es aussieht, machen sich die Gazellen augenblicklich bereit, den Elefanten kräftig die Stirn zu bieten.

Selbstbewusst ragen sie aus der aktuellen Buchproduktion heraus: Knappe Romane wie Die Betrogenen von Michael Maar (124 Seiten), Ein Versprechen von Gegenwart von Clemens Berger (156 Seiten), Kein Paar wie wir von Eberhard Rathgeb (185 Seiten), Das Verschwinden des Philip S. von Ulrike Edschmid (155 Seiten) und Novellen, die den Namen dieser anspruchsvollen, von der Elefantenmode fast verdrängten Gattung stolz auf dem Buchcover tragen, Frühling der Barbaren von Jonas Lüscher (125 Seiten), Emilies Schweigen von Markus Bundi (120 Seiten), Alles, was draußen ist von Saskia Henning von Lange (116 Seiten).

Keines dieser Bücher leidet unter Stoffknappheit oder Weltarmut. Im Gegenteil, sie enthalten viel Welt, viel Wirklichkeit – aber eben verdichtet. In Totenberg (200 Seiten) reduzierte Thomas Hettche das potenzielle Volumen eines Entwicklungsromans ganz einfach durch die Wahl einer per se schlankeren, von unwesentlichem Ballast freieren Form, der des erzählenden Essays, und konzentrierte sich auf eine Handvoll wesentlicher Erfahrungen. Genau hier aber, in der formstarken Abgrenzung zur Logorrhö ihrer Konkurrenzmedien, liegt für die Literatur eine große Chance: auf ihre Unverwechselbarkeit. Sie kann mit einem Satz eine ganze Schulzeit evozieren. Sie kann, wie Jonas Lüscher, auf 125 Seiten ein europäisches Land in den Staatsbankrott treiben. Von dieser Grandezza poetischer Ökonomie ahnen die Elefanten recht wenig. Silvia Bovenschens demnächst erscheinender Roman umfasst etwa 160 Seiten. Seinen Titel Nur Mut! könnte man auch als ästhetischen Kampfruf verstehen.