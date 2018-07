Man nennt sie noch immer "Madam Secretary". Madeleine Albright wird im Mai 76 Jahre alt, es ist zwölf Jahre her, dass sie ihr Amt als Außenministerin der Regierung Bill Clinton abgab, nun kommt sie nach Berlin, eine Professorin für internationale Beziehungen, ehemalige UN-Botschafterin Amerikas, die Mutter von drei Töchtern, Oma diverser Enkelkinder – und wird als "Madam Secretary" begrüßt, so als würde der Schock über diese Karriere noch immer ein wenig nachvibrieren. Die ranghöchste Politikerin ihrer Zeit! Albright ist auf Einladung der American Academy gekommen, um mit dem ehemaligen Kollegen Joschka Fischer Unter den Linden über ihr neues Buch Winter in Prag zu diskutieren, es gab Wartelisten für dieses abendliche Event in dem an Events nicht armen Berlin.

Das Buch, verfasst mithilfe des Watergate-Rechercheurs Bob Woodward, verspricht im Untertitel Erinnerungen an meine Kindheit im Krieg. Das ist ein wenig irreführend. In diesem Buch geht es um die Vergangenheit ihrer Familie im Kontext einer Geschichte, die Albright erst mit 59 Jahren, in den Tagen ihrer Amtseinführung als Außenministerin, entdeckte, es geht um die Tatsache, dass sie Jüdin ist. Ihre Eltern, der tschechoslowakische Diplomat Dr. Josef Korbel und seine Frau Mandula, waren im März 1939, zehn Tage nach der Besetzung Prags durch die Nazis, nach London geflohen. Zurück blieben die Mutter ihrer Mutter, die Eltern ihres Vaters, die Familie seiner Schwester, sie alle wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert. Korbels Vater war schon wenige Monate später tot, einer von fast 16000 Toten des Jahres 1942 in dieser Festung, in der Seuchen, Hunger, Verzweiflung grassierten. Mandula Korbel und die anderen wurden weiter in Richtung Auschwitz verschleppt, bei einem Zwischenstopp erschossen, auf einem Feld oder am Waldrand, oder am Ziel vergast. Tot: mindestens ein Dutzend Familienmitglieder. Man kann es ein Familiengeheimnis nennen.

Es war eine Bürde, die Albright mitten im Jubel über ihren grandiosen Aufstieg zufiel. Vor ihr ein Hindernisparcours – der Krieg im Kosovo, Atomtests in Indien und Pakistan, Nato-Erweiterung mit Polen, der Nahostkonflikt, und dazwischen immer die Frage: Was heißt es, jüdisch zu sein?

Wir haben uns zu einem ganz eigenen Treffen verabredet, an einem Ort, an dem sich Antworten auf diese Frage verdichten, im Jüdischen Museum in Berlin. Es ist ein strahlender Frühlingstag, und eine Limousine fährt vor, aus der eine sehr kleine Frau steigt. Weißblonder Haarflaum, dazu ein eleganter Hosenanzug, Slingpumps in Lack. Vorsichtig tastet sich Albright über das Pflaster. Wir wollen durch eine Ausstellung gehen, die auf diesen Moment hin inszeniert sein könnte: Die ganze Wahrheit – was Sie schon immer über Juden wissen wollten, eine durchaus heitere Veranstaltung, was dem legendären spöttischen Gemüt von Madeleine Albright entgegenkommt. Und sie hat gute Laune: Am Revers sitzt eine handtellergroße weiße Blume, mit ihr wird sie durch den Tag segeln, schnelle Interviews, zack, zack, zack, abends ihr Freund Joschka, man kann sich ja nicht ständig umziehen.

Wir stehen in einem Meer von fliegenden Objekten, die an Fäden von der Decke hängen, die Kippa als Kunstform, bestickt, aus Leder, aus Seide. So viel Fantasie, lacht sie und sagt etwas Schnelles über die Zöpfe der Orthodoxen, hups, zitieren Sie das lieber nicht.

Die Ausstellung führt vorbei an Bildern, Videos, Installationen, stellt Fragen über Fragen. Warum antworten Juden auf Fragen mit Fragen? Warum nicht? Kann man aufhören, Jude zu sein? Den Holocaust vergessen? (Dazu das Foto eines Paares am Esszimmertisch in Tel Aviv, darüber ein holzgerahmtes Bild von Auschwitz.) Darf man über den Holocaust witzeln? (Dazu ein Cartoon: "Warum Dates im Konzentrationslager schwierig sind". Ein Typ – "Hey, ich schreib dir meine Nummer auf!" – greift nach dem Arm der Vielbegehrten: "Shit, kein Platz mehr!")

Wir kommen zu einem Glaskasten, in dem ein Bänkchen steht, auf dem ein junger Typ mit Lennon-Brille sitzt: Ihn kann man fragen, was man einen Juden schon immer fragen wollte! Diese Installation hat es bis in den New Yorker geschafft, weil Besucher sich übel an den Glaskasten erinnert fühlten, in dem der Massenmörder Eichmann 1961 bei seinem Prozess in Jerusalem saß. Vor dem Kasten drängt sich ein Pulk jüdischer Studenten aus Frankreich, sie sehen Madeleine Albright, sie machen ihr sofort Platz, anbetungsvoll lächelnd. Was wird sie fragen? Schwupps, da sitzt sie neben dem jungen Mann im Kasten und fragt: wie es so läuft, woher er kommt, wie es für ihn ist, was er so gefragt wird? Und dann: "Wann würden Sie Kindern vom Holocaust erzählen?"