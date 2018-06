Tel Aviv, das könnte ein Ort der Ruhe sein. Anders als in Haifa, der Stadt zum Arbeiten, und Jerusalem, der Stätte zum Beten, gehe es hier nur ums Leben, sagt man in Israel. Kitschig geht die Sonne vor Palmen auf und unter – ein Panorama, das die Menschen am Stadtstrand nicht zum stillen Verweilen nutzen. Rund um die Uhr walken Kohorten von Rentnern, laufen die Jogger, hechten die Beachvolleyballspieler, Trimm-dich-Geräte säumen den Weg.

Für seine Zentrale hätte sich das Mayumana Dance Theatre keinen besseren Ort aussuchen können. Ganz am Ende der Promenade in Jaffa wird das städtische Fitnessprogramm von seiner Tanzfabrik abgerundet. Wie eine Turnhalle in Wellblechverkleidung sieht das Domizil der Truppe von außen aus, ein Funktionsgebäude. Dabei tanzen sie schon jahrzehntelang hier, seit 1996 gibt es Mayumana, in Israel ist die Truppe eine Institution. Ununterbrochen produziert sie neue große Shows, Tel Aviv ist der feste Standort, weitere drei Untergruppen des Ensembles sind zwischen Australien, China, Südamerika und Europa unterwegs.

Als Percussionkünstler haben Mayumana (der Name bedeutet "Geschick") begonnen. Von einer eigenen "Sprache" sprechen die Gründer Eylon Nuphar und Boaz Berman, sie stehen für energetisches, hochrhythmisches Tanztheater, für schnelle Artistik anstelle von tiefer Poesie, ihr Stil hat mehr vom Kraftsport als vom komplizierten Geschichtenerzählen. Das Team ist aus 20 Nationen zusammengewürfelt und wird stets erweitert. Immer auf der Suche nach neuen Multitalenten seien sie, erklären die kreativen Leiter, und Sergio Braams, einen Tänzer aus Curaçao, hätten sie einfach draußen an der Straße angesprochen, als er gerade Urlaub in Israel machte – mittlerweile ist er 15 Jahre dabei, als Tänzer, Trommler, Gitarrespieler, Sänger.

Momentum, die neue Show, wirft alle Talente zusammen. Hier steht kein Star im Vordergrund, es gibt keinen Handlungsstrang, nur ein Thema. Um Zeit gehe es, erklärt die Crew, um das Leben im Moment, das Hier und Jetzt, die richtige Taktung. Für ihre Show ist der theoretische Überbau nebensächlich. Riesige Sanduhren stehen zwar rechts und links an der Bühne, über einem überdimensionierten Pendel werden Zitate von Einstein auf die Leinwand projiziert. Doch spätestens wenn die Tänzer in Hotpants und Knieschonern zum wummernden Sound von E-Gitarren und Schlagzeug in einem Bühnenbild aus Stahlkabinen wie um ihr Leben tanzen, scheint die Reflexion vergessen.

"Loopings in time" nennen sie das, was sie bei jeder Show neu kreieren, etwas, was zwischen dem vergangenen und dem kommenden Moment passiert: Eine Tänzerin wird beim Gitarrespielen gefilmt, und während sie zur Flöte wechselt, läuft die erste Videospur hinter ihr auf der Leinwand weiter. So entstehen mehrere Ebenen, am Ende gibt es fünf verschiedene Ton- und Bildsequenzen nebeneinander, eine Art Einzelorchester, zu dem sie sich selbst im Tanz begleitet – ein Kunstwerk, zusammengestellt aus der Überlappung von Zeitstufen.

All music is made by Mayumana – and you, heißt es vor der Show, die erst durch die Interaktion komplett wird. Wie die Tänzerin wird auch das Publikum gefilmt und mit Band aufgenommen, Applaus, Fingerschnippen, Stimmengewirr, all das dient als Soundtrack zum Tanz, den einzelne Zuschauer durch von der Decke hängende Schnüre dirigieren können. Eine Show, die erst am Ort der Aufführung entsteht und also an jedem Ort anders klingt – nur bei den fest einstudierten Tanzperformances in den Stahlkabinen bleibt alles wie zu Hause. Dann hört man wieder ganz deutlich, woher Mayumana kommen: von einem Strand, an dem es kein Ausruhen gibt.