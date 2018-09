"Hallo, ich bin Tina, und ich habe ein Polarproblem" – ein Problem, wie es Suchtkranke kennen, denn die Autorin Tina Uebel ist von einer unersättlichen Sehnsucht nach Eis in seiner berückendsten Form getrieben: als Berg, als Schelf, als Scholle. Befördert wird ihre Sucht von den Männern, die vor ihr dort waren: Scott und Amundsen, Franklin und Shackleton.



Diesen Helden der Arktis ist Uebel an Bord einer 20-Meter-Yacht durch die Nordwestpassage nachgesegelt, die mehr ist als ein Seeweg: "eine 450 Jahre umfassende Anthologie irrwitziger Aventüren". Der kleinen, spaßbegabten Crew allerdings stößt während der zweimonatigen Reise nichts Vergleichbares zu: kein Skorbut, kein Festfrieren.



Statt mit heroischen Taten glänzt man an Bord mit Tortenbacken und dem Anrühren von Joghurt. Und gefährlicher als ein hungriger Eisbär wird der Autorin ein fehlender Pass im Stempel – auf Höhe des 71. Grads nördlicher Breite. Trotzdem eine spannende Reportage, in der so schöne Worte wie "entlanggeschmeiden" und so furchtbare wie "gephotoshoppt" zu lesen sind. Tina Uebel zeigt, dass selbst in den entlegensten Winkeln der Erde kaum noch Entdeckungen zu machen sind – was die Mannschaft aber nicht daran hindert, auf Augenhöhe mit dem Unberechenbaren zu segeln.