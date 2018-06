Kultusminister haben es schwer. Das zeigt wieder einmal eine aktuelle Umfrage. Wie Eltern, Lehrer und Schüler die Schule sehen, wollte das Meinungsforschungsinstitut Allensbach im Auftrag der Vodafone-Stiftung wissen.

Heraus kam: In zwei wichtigen Fragen hat die Mehrheit der Eltern und Lehrer eine ganz andere Meinung als die Bildungswissenschaftler, die untersuchen, wie die Schule am besten funktioniert. So finden Eltern und Lehrer (Schüler übrigens nicht) kleinere Klassen entscheidend für den Schulerfolg. Und sie sprechen sich (die Schüler übrigens auch) für das Sitzenbleiben aus. Bildungswissenschaftler hingegen weisen seit Jahren darauf hin, dass diese Maßnahmen teuer und wirkungslos seien.

Was soll man den Kultusministern also raten? Dem Wählerwillen zuwiderzuhandeln ist politischer Selbstmord. Dauerhaft gegen die Vernunft zu agieren kann aber auch nicht befriedigen. Es bleibt nur eine Mischung aus Behutsamkeit und Überzeugungsarbeit.

Behutsamkeit ist nötig, weil jede Reform, selbst wenn sie im Prinzip sinnvoll ist, Unruhe in die Schulen trägt und damit zunächst die Leistung drückt. Wenn ein neuer Kultusminister antritt, sollte er nicht den Ehrgeiz haben, die Schulen mit einem bunten Strauß neuer Ideen zu überfallen, sondern nur Veränderungen in die Wege leiten, die sehr, sehr gut durchdacht und zwingend sind.

Überzeugungsarbeit ist vonnöten, weil auch sinnvolle Reformen nur wirken, wenn sie von Lehrern, Eltern und Schülern getragen werden. Wer das Sitzenbleiben abschaffen will, der sollte also zunächst viel Kraft (und Geld!) in die Förderung schwacher Schüler stecken. Wenn das klappt, dann werden alle viel entspannter über das Thema Sitzenbleiben reden.

So gesehen, haben es Kultusminister also doch nicht ganz so schwer.