Ihr Geburtstag ist der 1. Mai, das passt zu ihr. Man kann sich gut vorstellen, dass sie am Tag der Arbeit durch die Straßen laufen und lauthals gegen soziale Missstände protestieren würde. Auch wenn sie selber angibt, "keine Fahnenträgerin" zu sein – das Bild liegt nah, schon wegen ihrer Stimme, die hört man überall heraus, so prägnant und stark klingt sie.

Ihr war das früh bewusst. "Ich hatte meiner Familie schon mit vier Jahren eröffnet, dass ich Sängerin werden wollte, allerdings hat mich keiner ernst genommen." Drei Jahre später – sie ist gerade 7! – gewinnt sie bei einem Radiowettbewerb den zweiten Preis. Und doch braucht es noch mal lange Umwege bis zur ersten Gesangsstunde. "Als Kind war es schwierig für mich, meinen Platz in der Welt zu finden. Ich war ein hyperaktives Kind, konnte einfach nicht still sitzen." Mehrfach muss sie die Schule wechseln, scheint alle gängigen Raster zu sprengen.

Was sie letztlich dann rettet, ist die Musik: "Ich habe Probleme, mich mitzuteilen, über mich zu sprechen, mich verständlich zu machen. Also mache ich Musik, weil ich mich irgendwie ausdrücken muss. Ich muss singen."

Mit Anfang 20 ist sie am Ziel ihrer Träume, geht endlich zur Musikhochschule. Nebenher sammelt sie Bühnenerfahrung, mal mit Orchester, dann mit eigener Band. Musikalisch greift sie alle Stile auf, Jazz, Folk, Pop, Salsa, mixt daraus ihren eigenen. Und dann, auf einmal, der Erfolg: "Ich kam gerade aus den Ferien in Spanien, da hörte ich mein Lied im Radio, an einer Tankstelle... Klar, im ersten Moment denkst du, die Welt steht Kopf, jetzt wirst du ein ganz anderes Leben führen..."

Weit mehr als das! Ihre Konzerte sind ausverkauft, die ehemalige Außenseiterin ist ein Star, der sich bald jeden Luxus leisten kann. Kein Interesse, sagt sie; wichtiger sei ihr, für eine humanere Welt einzutreten. "Wenn jeder einen kleinen Teil beisteuert, dann können wir viel verändern... Ich möchte meinen Erfolg nutzen, um meine Vision von Gerechtigkeit zu übermitteln." Umso besser, dass ihr die Leute so wahnsinnig gern dabei zuhören. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 17:

Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) brillierte in allen musikalischen Genres von der Oper bis zu Kantate. Ein Großteil seines umfangreichen Werks entstand in seinen Hamburger Jahren ab 1721