Die Aussagen lassen aufhorchen: "Gewohnte Handhabung, ungewohnte Feuerkraft", verspricht SIG Sauer. "Das MR 223 zeichnet sich durch herausragende Funktionssicherheit aus – sein Gassystem wurde für militärische Einsatzzwecke entwickelt und hat sich in der Militärtechnik über Jahre hinweg bewährt", wirbt Heckler & Koch. "Aufgrund eines Behörden-Auftrages wurde die Schmeisser AR15-DMR entwickelt", heißt es bei Schmeisser, hergestellt nach "Kriterien der militärischen Anforderungen".

Die Werbesprüche der Feuerwaffenhersteller klingen so, als ob Einkäufer der Militärs als Kunden gewonnen werden sollen. Doch die Unternehmen werben nicht um die Gunst von Soldaten oder Verteidigungsministern, Zielgruppe für diese Waffen sind Sportschützen, Sammler und Jäger.

In Deutschland steigt die Nachfrage nach Gewehren, die Kriegswaffen gleichen. Die Hersteller reagieren darauf mit immer neuen Modellen. "In der Vergangenheit waren solche AR-15-Abkömmlinge hauptsächlich über Importe zu beziehen", teilt Schmeisser mit. Doch die Lieferungen hätten nie mit der Nachfrage Schritt gehalten. "Deshalb haben wir uns entschlossen: Wir bauen eine solche Waffe in Deutschland."

Es sei ein Trend erkennbar, "dass Waffendesigns für den legalen Waffenmarkt kriegswaffenähnlicher werden (z. B. in einer AR15 oder G3-Optik)", stellt auch das Bundeskriminalamt (BKA) fest. Gewehre vom Typ AR-15, die zivile Variante des amerikanischen Militärgewehrs M16, sind besonders beliebt. Der einzige Unterschied: Die zivilen Sturmgewehre verfügen über keinen Automatikmodus, ununterbrochenes Dauerfeuer ist nicht möglich. Daher die Bezeichnung halb automatisch, weil bei jedem Schuss neu abgedrückt werden muss. Das Kaliber und das Aussehen dieser Waffen sind ansonsten fast identisch. Die meisten zivilen Varianten sind wie ihre militärischen Vorbilder mit sogenannten Picatinny-Schienen ausgestattet, an denen Zielfernrohre, Zweibeine oder – im militärischen Gebrauch – Bajonette und Granatwerfer angebracht werden können. "Sport Patrol Rifle" oder "SAR M41 Sportmatch" nennen Hersteller ihre Waffenmodelle.

Vor allem Sportschützen nutzen für ihr Hobby Waffen, die für den Krieg entwickelt wurden. Dynamisches Schießen heißt eine Disziplin, bei der die Sturmgewehre zum Einsatz kommen. Damit rennen Sportler über Schießanlagen und feuern aus Stellungen heraus auf Zielscheiben. Mit den Sturmgewehren, vor allem den AR-15-Modellen, lasse sich besonders gut zielen, und das Schießen mache mehr Spaß, heißt es bei Schützen.

Dabei sind "halb automatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe hervorrufen", nach der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung eigentlich vom Schießsport ausgeschlossen. Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen, etwa wenn die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter beträgt. Das Bundeskriminalamt hat als zuständige Behörde Dutzende halb automatische Gewehrtypen für den Verkauf und den Schießsport freigegeben.

Bis 2003 waren Waffen, die wie Kriegsgerät aussahen, in der Bundesrepublik noch generell verboten. Mittlerweile werden pro Jahr mehr als 6.000 dieser neuen Gewehre in der Bundesrepublik verkauft, schätzen Insider – Tendenz steigend. Zwischen 1.300 und 3.000 Euro zahlen die Schützen für ein neues AR-15-Sturmgewehr. Der zivile Ableger des G3, einst das Standardgewehr der Bundeswehr und noch heute weltweit im Kriegsgeschehen im Einsatz, kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro.