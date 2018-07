Giovanni di Lorenzo: Lieber Herr Schmidt, warum haben Sie sich, kaum war der Krieg vorbei, von der SPD angezogen gefühlt?

Helmut Schmidt: Ich bin in der Kriegsgefangenschaft zum Sozialdemokraten gemacht worden.

di Lorenzo: Von wem?

Schmidt: Von Hans Bohnenkamp. Ich lernte ihn im Gefangenenlager in Belgien kennen, er war etwa 25 Jahre älter als ich. Ein wunderbarer Kerl, ein Freund.

DIE AUTOREN In loser Folge befragt der ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo den ZEIT-Herausgeber Helmut Schmidt zur aktuellen Politik. Vor Kurzem erschien im Verlag Kiepenheuer & Witsch das Buch zur Reihe: Verstehen Sie das, Herr Schmidt? – mehr als 20 Gespräche zum Zeitgeschehen

di Lorenzo: Sie haben diesen Hans Bohnenkamp schon öfter erwähnt. Er hat Sie politisch überzeugt, obwohl er seit 1933 in der SA war und seit 1937 Mitglied der NSDAP?

Schmidt: Ich habe ihn als einen religiösen Sozialisten kennengelernt. Er hat damals eine wunderbare Rede gehalten, unter der Überschrift Verführtes Volk, eine Generalabrechnung mit Adolf Nazi. Diese Rede hatte großen Einfluss auf mich. Ich war fertig gebackener Sozi, als ich aus dem Kriegsgefangenenlager nach Hause kam.

di Lorenzo: Sie haben damals im Lager auch einen Vortrag gehalten, und Sie wurden, ebenso wie Bohnenkamp, bereits Ende August 1945 wieder entlassen. Kamen diese Reden aus innerer Überzeugung, oder gab es auch den Hintergedanken, sich damit eventuell einen Vorteil bei den Briten verschaffen zu können?

Schmidt: Das spielte keine Rolle. Die Engländer waren nicht dabei, sie müssen jedoch Zuträger oder Spione im Lager gehabt haben; denn es hatte bestimmt mit den Vorträgen zu tun, dass Hans Bohnenkamp, ein paar andere und ich so schnell entlassen wurden. Die meisten Kriegsgefangenen mussten noch zwei Jahre nach Nordfrankreich, ins Bergwerk. Einige jüngere deutsche Offiziere haben unseren Auftritt als Nestbeschmutzung aufgefasst. Sie waren keine überzeugten Nazis, empfanden unsere Reden aber als Verletzung der gebotenen Loyalität. Ich habe damals übrigens über eine Sitzung des berüchtigten Volksgerichtshofes geredet, die ich miterlebt hatte.

di Lorenzo: Und wie ging es weiter mit Ihnen und der SPD?

Schmidt: Noch im Jahr 1945 ging ich zu den Sozis in Hamburg-Neugraben, das ist drüben auf der anderen Seite der Süderelbe. Der Ortsverein umfasste Hausbruch, Neugraben und Fischbek, er schrieb sich, glaube ich, mit zwei Bindestrichen. Für diesen Ortsverein oder Distrikt habe ich 1946 das erste Mal Einladungsplakate gemalt, zusammen mit Loki, auf dem Fußboden kniend. Die Gesichter der damaligen Genossen habe ich noch genau vor Augen, das waren alles Leute, die bis 1933 aktive Sozis gewesen waren. Als ehemaliger Kriegsoffizier wurde ich von denen zunächst skeptisch beobachtet, ich galt als verdächtig. Aber sie haben mich dann ziemlich schnell akzeptiert.

di Lorenzo: Verdächtig, weil Sie so schnell vom Wehrmachtsoffizier zum Sozialdemokraten geworden waren?

Schmidt: Ja, die haben alle Offiziere für Nazis gehalten – völlig falsch!

di Lorenzo: Haben Sie mit den Genossen in Neugraben über den Nationalsozialismus diskutiert?

Schmidt: Nein, über die Nazizeit haben wir kaum geredet. Damals ging es darum, was zu essen und was zu brennen zu kriegen. Ich habe damals …

di Lorenzo: … geklaut?

Schmidt: … Bäume gefällt in der Dämmerung.

di Lorenzo: Davon haben Sie gelebt?

Schmidt: Nein, nein. Wir haben von Lokis Gehalt gelebt, sie war damals schon Lehrerin. Ich habe Tankstellenpächtern und Kolonialwarenhändlern bei der Steuererklärung geholfen und schlecht bezahlte Vorträge gehalten, bei der SPD und der Gewerkschaft ÖTV. Außerdem haben wir unsere Raucherkarten verkauft.

di Lorenzo: Wie bitte?

Schmidt: Ja, ich war noch nicht so ein schlimmer Raucher wie heute.

di Lorenzo: Das glaubt Ihnen kein Mensch!

Schmidt: Nee, braucht er ja auch nicht.

di Lorenzo: War der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit für Sie ein Grund, der SPD beizutreten?

Schmidt: Der war in der Nachkriegszeit besonders anziehend, ja. Ich erinnere mich noch gut an den eisigen Winter 1946/47. Damals befahl der Erste Bürgermeister Max Brauer der Polizei, den Kohlendiebstahl aus Eisenbahnwaggons zu verhindern, notfalls mit Gewalt. Da wurde auch geschossen. Obwohl Brauer eigentlich mein Held war, habe ich, der Delegierte des SPD-Ortsvereins Hausbruch-Neugraben-Fischbek, ihn dafür auf dem Hamburger Landesparteitag kritisiert. Ich wollte nicht, dass die Polizei auf Menschen schießt, die um ihr nacktes Leben kämpfen.

di Lorenzo: 1947 wurden Sie Chef des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Hamburg. War das damals schon eine revolutionäre Organisation?

Schmidt: Manche hielten den SDS jedenfalls später dafür. Ich bin 1947 mit meinem Freund Ernst Heinsen nach Hannover gefahren, um den SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher zu besuchen. Schumacher hat uns ein Loch in den Bauch gefragt. Er hatte allerhand gehört von diesem SDS, und er wollte am liebsten den ganzen Verband in Acht und Bann tun. Das war ein echter Generationenkonflikt, denn unter den SDS-Leuten waren Kommunisten oder sogenannte Sozialisten, und der in der Weimarer Republik sozialisierte Schumacher war ein glühender Antikommunist. Heinsen und ich haben ihm dann klargemacht, wie die Lage an den deutschen Universitäten ist, und haben ihn in dieser Frage umgedreht.