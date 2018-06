Erst meldete Daimler einen drastischen Gewinneinbruch für das erste Quartal, dann musste auch Volkswagen von einem merklichen Ertragsrückgang berichten. Ist es vorbei mit dem Höhenflug der deutschen Vorzeigeunternehmen? Eines ist auf jeden Fall klar, "ein echter Belastungstest für die gesamte Branche" (Volkswagen-Chef Martin Winterkorn) steht ins Haus.



Hauptgrund ist der anhaltende Absatzrückgang in Europa. 18 Monate in Folge gehen die Neuwagenverkäufe hier bereits zurück. In den ersten drei Monaten wurden im EU-Raum zehn Prozent weniger neue Pkw zugelassen. Zuletzt verdarben insbesondere die deutschen Kunden die Laune der Industrie. In diesem März registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt 17 Prozent weniger Zulassungen neuer Pkw als im März 2012.

Und das, obwohl hierzulande die Einkommen steigen und die Arbeitslosenquote vergleichsweise niedrig ist. Auch das Konsumklima gilt als gut. Trotzdem steht größeren Anschaffungen wie dem Kauf eines Neuwagens offenbar die Verunsicherung durch Euro-Krise entgegen.

Um ihre europäischen Fabriken dennoch auszulasten und keine Marktanteile zu verlieren, reagieren die Hersteller mit massiven Rabattaktionen. Da mischen nicht nur die schon länger kriselnden französischen und italienischen Marken sowie Ford und Opel mit. Auch Mercedes, BMW, Audi und Marktführer VW sind dabei. Das CAR Institut an der Universität Duisburg-Essen registrierte im April sogar ein "Siebenjahreshoch" bei den gewährten Nachlässen. Händler bieten selbst Modelle wie den neuen VW Golf mit "Null-Prozent-Finanzierung" feil.

Erste Fabrikschließungen



In der Regel teilen sich Händler und Hersteller die Kosten für die Aktionen. Die Folge: Auch die Erlöse der Hersteller gehen zurück und schmälern die Gewinne. Stark auf Europa angewiesene Autobauer wie Peugeot, Renault, Fiat, Ford und Opel reagieren bereits mit Personalabbau oder Fabrikschließungen. International gut aufgestellte Konzerne wie Volkswagen, Daimler oder BMW konnten dies bislang auch durch ihre Absatzerfolge in Übersee vermeiden. Ja, sie bauen dort sogar neue Fabriken.

Werke und Stammbelegschaften dieser drei Konzerne sind hierzulande noch nicht gefährdet. Und allesamt setzen sie auf ein besseres zweites Halbjahr. Doch das ist für Europa keineswegs sicher. Also drehen die Manager an der Flexibilisierungsschraube: Verlängerte Werksferien und Abbau von Guthaben auf den Arbeitszeitkonten gibt es an einzelnen Standorten bereits. Als Nächstes sind die Zeitarbeiter dran. Wenn der Markt in Europa weiter stagniere oder zurückgehe, werde man über die Leihkräfte nachdenken müssen, räumte VW-Chef Winterkorn gerade ein. Erste Jobs sind also in Gefahr.