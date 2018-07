Die CIA hat zehn Jahre lang Bargeld in den afghanischen Präsidentenpalast geschafft – in Rucksäcken, Koffern und Plastiktüten. Wir drucken dazu ein Gespräch zwischen dem CIA-Sektionschef für Afghanistan, Mr. M., und dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des US-Kongresses, Senator T., ab, das so nicht stattgefunden hat.

T. : "Wie viel Bargeld haben Sie über die Jahre in den Präsidentpalast in Kabul geliefert?"

M: "Die Zahlen habe ich nicht parat."

T.: "Waren es Hunderttausende, Millionen...?"

M.: "Eher Millionen, mehrere Millionen."

T. : "Was war der Grund für die Zahlungen?"

M: "Wir wollten uns Einfluss beim Präsidenten Afghanistans sichern."

T: "Haben die USA dort nicht genug Einfluss?"

M: "Wir hatten den Eindruck, dass es mehr sein könnte."

T: "Wie gewannen Sie diesen Eindruck?"

M: "Die Dinge liefen nicht so, wie wir wollten.

T: "Was meinen sie mit Dingen?"

M: "Die Taliban sind stärker geworden, Präsident Karsai kritisierte unser Land immer öfter, die Iraner gewannen an Einfluss... "

T: "Sie glaubten, das würde sich mit Barzahlungen verbessern?"

M: "Afghanen sind für Geld empfänglich."

T: "Ja? Woher wissen Sie das?

M: "Wir gehen davon aus."

T: "Meinen Sie, dass alle Afghanen für Geld empfänglich sind – wie Sie es nennen?"

M: "Afghanistan ist ein armes Land."

T: "Warum, glauben Sie, ist es arm?

M: "Die Sowjets sind einmarschiert, haben es besetzt und kaputt gemacht!"

T: "Zahlte die CIA damals nicht Geld an afghanische Freiheitskämpfer?"

M: "Ja, die Mudschahedin vertrieben die Sowjets!"

T: "Danach führten sie Krieg gegeneinander."

M: "Ja gut, danach..."

T: "Und legten mit den Waffen, die sie auch von unserem Geld gekauft hatten, ihr eigenes Land in Schutt und Asche."

M: "Das kann man uns nicht anlasten."

T: "Das Land versank im Bürgerkrieg, bis die Taliban es befriedeten."

M: "Ja, aber...

T: "Als Nächstes boten die Taliban Osama bin Laden eine Heimstatt..."

M: "Das hat nun wirklich nichts mit uns zu tun."

T: "... und Afghanistan wurde zur Operationsbasis für die Attentate vom 11. September."

M: "Sie wollen doch nicht sagen, dass die CIA für den 11. September verantwortlich ist?!"

T: "Nein. Aber das von Ihnen gezahlte Geld hat ein gefährliches Eigenleben entwickelt."

M: "Wie hätten wir das kontrollieren können?"

T: "An wen ist denn das Geld in den letzten zehn Jahren geflossen?"

M: "Das weiß ich nicht genau."

T: "Kennen Sie Marschall Fahim?"

M: "Ja."

T: "General Dostum?"

M: "Ja."

T: "Haben diese beiden Geld bekommen?"

M: "Ja."