Wenn in Deutschland jemand dem politischen Gegner "rechtsextreme" Methoden vorwirft, dann ist das ein unmissverständliches Signal. Es bedeutet: Jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird es bitterböse. Der Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis hat genau das getan. Er wirft der Umweltschutzorganisation Greenpeace in einem offenen Brief "persönliche Diffamierung" vor, die man sonst nur aus dem rechtsextremen Lager kenne. Der Grund: Die Umweltorganisation hatte den Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Schwarzbuch Kohle wegen seiner engen Verbindungen zur Kohlewirtschaft kritisiert.

Dieser Streit hat Symbolcharakter. Er ist weit mehr als eine der üblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen einer Umweltguerilla, die im Austeilen nie zimperlich war, und dem Chef einer eher konservativen Gewerkschaft. Denn er zeigt deutlich: Auch im Jahre 2013 betonen Gewerkschaftler und Umweltaktivisten zwar in Sonntagsreden gern, wie sehr Umwelt und Soziales, Natur- und Arbeitnehmerinteressen verbunden seien. Kommt es hart auf hart, zählt das alles wenig. Dann trennen die beiden nach wie vor tiefe Gräben. Denn dann wollen die einen die Umwelt retten. Und die anderen die Jobs.

Die Kohlepolitik ist deswegen auch nur einer von mehreren Konflikten, in denen Gewerkschafter und Umweltschützer über Kreuz liegen. Gerade erst wurde ein Brief bekannt, in dem die IG BCE gemeinsam mit der Industrie dafür plädiert, das umweltschädliche Fracking zuzulassen. Mit den üblichen Argumenten: Arbeitsplätze, Wachstum, Wertschöpfung. Vor ein paar Tagen warnte ver.di-Chef Frank Bsirske aus ähnlichen Gründen vor mehr Nachtflugverboten. Und gemeinsam mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Kabinengewerkschaft UFO reichte ver.di beim Bundestag eine Petition ein: Sie fordern, dass die 2011 eingeführte Luftverkehrssteuer abgeschafft wird.

Man kennt so etwas aus der Vergangenheit. In ähnlichen Fällen war das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Umweltverbänden auch früher spannungsgeladen. Lange hatten die Arbeitnehmervertreter zudem mit der wachsenden grünen Bewegung eher gefremdelt, sie abgetan als weltfremde bürgerliche Lila-Latzhosen-Fraktion, die mit dem echten Arbeitnehmer wenige Interessen teilt. Erst als Frank Bsirske es als erstes grünes Parteimitglied an die Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di schaffte, schien das Eis gebrochen. Und langsam begann die Annäherung von Kräften, die sich beide eher auf der progressiven, linken Seite der Gesellschaft verorten und deswegen viele Ziele teilen.

Dabei entstanden durchaus interessante Allianzen. Noch im vergangenen Jahr hatten Gewerkschaften, Umweltverbände und die evangelische Kirche zum Transformationskongress geladen. Der sollte zeigen, dass der Schutz der Jobs und der grüne Umbau der Gesellschaft kein Widerspruch sein müssen. Man muss nur groß denken, so die Botschaft.

Leider scheint das jenseits der Grundsatzabteilungen bei den Gewerkschaften keine tiefen Spuren hinterlassen zu haben. Offensichtlich ist der Konsens, dass die Wirtschaftspolitik schneller als bisher ergrünen muss, nicht in konkrete Strategien umgewandelt worden. Sonst würde ver.di heute nicht für die Abschaffung der Luftverkehrssteuer kämpfen, sondern für eine europa- oder weltweite Einführung, um so klimaschädliche Fliegerei einzuschränken. Und die IG BCE müsste sich selbstkritisch fragen, ob es richtig sein kann, dass hierzulande so viel Kohle verbrannt wird wie lange nicht. Dass das nicht passiert, ist nicht nur ein intellektuelles Armutszeugnis. Es zeigt auch, dass die Gewerkschaften den Sprung von der kurzfristig handelnden Arbeitnehmerlobby zur langfristig denkenden umweltpolitischen Kraft nicht geschafft haben.

Sie werden dafür von manchem Mitglied sogar gelobt werden. Allerdings sollte Greenpeace das dann auch kritisieren dürfen – ohne gleich in die rechtsradikale Ecke gestellt zu werden. Selbst wenn es wehtut, sich öffentlich nicht mehr so schön grün fühlen zu können.