Wie David gegen Goliath." Ungewöhnlich, dass ein Regierungschef bei seiner Antrittsrede vor dem Parlament diesen Vergleich bemüht. Aber genau so fühlt sich Italiens neuer Premier Enrico Letta: Der Sozialdemokrat muss wie der biblische David gegen ein Heer von Philistern und einen Riesen kämpfen, nämlich die Vielzahl von Problemen draußen im Land und die sich schon anbahnenden Konflikte in seiner frisch vereidigten Regierung. Wen er mit dem Riesen Goliath meint, mochte Letta nicht sagen. Vielleicht die Wirtschaftskrise, die Italien seit Jahren lähmt. Vielleicht aber auch seinen neuen Koalitionspartgner Silvio Berlusconi.

Dessen Kronprinz Angelino Alfano, ein 42-jähriger Jurist aus Sizilien, ist jetzt Innenminister und Lettas Stellvertreter. Unter Berlusconi war Alfano schon einmal Justizminister, damals fiel er vor allem durch bedingungslosen Einsatz für seinen Chef auf. Ein Gesetz, das Berlusconi vor Strafprozessen schützen sollte, trägt bis heute Alfanos Namen. Prompt beförderte ihn der Rechtspopulist zu seinem Parteikoordinator und stellte ihm die Nachfolge in Aussicht. Jetzt ist Berlusconi wieder in drei Prozessen gleichzeitig angeklagt. Und Alfano, der schon lange vergebens versucht, den Alten an der Spitze abzulösen, ist der wichtigste Partner für den vier Jahre älteren Letta. Die Versprechen des Linkskatholiken Letta, schwärmt der rechte Kronprinz, "sind Musik in meinen Ohren". Die Immobiliensteuer soll ausgesetzt werden, ganz wie es die Rechtspopulisten verlangten. Und auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer will Letta verzichten. Italien könne sich schließlich nicht zu Tode sparen. Das sieht der Unternehmer Berlusconi ganz genauso. Kaum war die Regierung im Amt, da zogen seine Aktienkurse schon nach oben.

Dabei hatte Enrico Letta unlängst noch über Berlusconi gelästert: "Der Mann ist eine echte Plage." Vor zwei Monaten war das, als Letta in einem schmucklosen Büro als stellvertretender Vorsitzender der Partito Democratico (PD) arbeitete: "Berlusconi ist ungeheuer reich, ungeheuer skrupellos und vollkommen schamlos." Doch damals war Wahlkampf, und Lettas sozialdemokratisch orientierte Partei fühlte den Wahlsieg zum Greifen nah. Die PD gewann tatsächlich, aber mit so hauchdünnem Vorsprung, dass ihr im Parlament die Mehrheit fehlte. Mit knappem Abstand folgten Berlusconis rechtspopulistische Partei Volk der Freiheit und Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung. Drei fast gleich große Blöcke, zwischen denen sich wochenlang nichts bewegte, bis der alte und neue Staatspräsident Giorgio Napolitano ein Machtwort sprach. Weil Grillo die Zusammenarbeit strikt verweigerte, muss Letta jetzt mit der Unterstützung von Plagegeist Berlusconi regieren. Mit von der Partie ist außerdem Mario Montis neue Zentrumspartei Scelta Civica. Italien erlebt die erste Große Koalition seit 1947.

Während die Regierung vereidigt wurde, schoss ein Mann um sich

Wie damals handelt es sich um eine Notstandsregierung, die Trümmer beseitigen und den Wiederaufbau garantieren muss. Das Land befindet sich in einer Dauerrezession, täglich schließen Dutzende von Betrieben, die Bürger ächzen unter einer immer größer werdenden Steuerlast. Das soziale Klima wird rauer. Während die Regierung vereidigt wurde, schoss vor Lettas Amtssitz im Palazzo Chigi ein Arbeitsloser aus der kalabrischen Mafia-Hochburg Rosarno auf zwei Carabinieri und verletzte sie schwer. Er habe eigentlich Politiker treffen wollen, gestand der Täter später, weil er sich von ihnen "verraten" fühle: "Die mästen sich alle, und ich habe nichts."

Enrico Letta befürchtet, dass die Politik durch die Zusammenarbeit der früheren Erzfeinde weiter an Glaubwürdigkeit zu verlieren droht. Schon lange finden viele Italiener, Linke und Rechte seien gleichermaßen unfähig und korrupt. Genau das predigt auch Grillo, mit Erfolg. Für den Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung ist die Große Koalition der endgültige Beweis, dass das marode Parteiensystem bald zusammenbrechen wird.

Genau das will Letta verhindern. Also müht er sich, gleichzeitig Berlusconi in Schach zu halten und die Grillini zu entwaffnen. Seine Regierung will manche von deren Forderungen erfüllen – die Streichung der staatlichen Parteienfinanzierung etwa und eine drastische Kostenreduzierung beim Politikapparat. Der Senat als eine der beiden Parlamentskammern soll ebenso abgeschafft werden wie die Provinzverwaltungen – an diesem Vorhaben war Mario Monti gescheitert. Mit einem Vorstoß überraschte Letta in seiner Antrittsrede die Kollegen: "Wir werden alle auf das Ministergehalt verzichten. Die Abgeordnetendiät reicht völlig aus." Er versprach die Einführung von Sozialhilfe – ähnlich wie die Fünf-Sterne-Bewegung. Wie er das bezahlen will, ist noch unklar. Mindestens 15 Milliarden Euro sind notwendig, um das Programm, das die neue Regierung in den nächsten 18 Monaten realisieren will, zu finanzieren. Unter Einhaltung des EG-Fiskalpakts, versteht sich. "Unsere Reise geht nach Europa", versichert Letta. Der neue Finanzminister Fabrizio Saccomanni, Ex-Generaldirektor der Notenbank und langjähriger Vertrauter von EZB-Chef Mario Draghi, soll darüber wachen.

Überhaupt ist Lettas Regierungsmannschaft vielversprechend. Neun der 21 Minister sind unter 50, sieben sind Frauen, so viele wie noch nie. Außenministerin ist die 65-jährige Emma Bonino, ehemals EU-Kommissarin für Verbraucherschutz, vor allem aber Italiens bekannteste Bürger- und Frauenrechtlerin. Mit der Radikalen Partei hat Bonino einst in ihrer Heimat für das Recht auf Ehescheidung und Abtreibung gekämpft, auf internationaler Ebene setzt sie sich für Gefangenenrechte und gegen Genitalverstümmelung ein.