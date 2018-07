Der Kanzler sagt, wie’s ist: "Einen schlechten Stil in der Regierung brauchen wir nicht!" Man drohe ja zur "Lachnummer" zu werden. Das war keine Selbstkritik. Vielmehr zielte der scharfe Tadel auf die Finanzministerin. Was war geschehen? Sie verfasste einen Liebesbrief an die EU-Kommission in Brüssel, in dem sie, wie das alle Liebenden tun, ein paar kleine Bedingungen stellt. Liebe ist ja immer auch Erpressung und Zuneigungsterror. Es geht, wie im Geldverkehr, um Intimität, um die kleinen Geheimnisse, in die nicht jedermann seine Nase stecken soll. Auf der Bank wie im Schlafzimmer: Dem Staat steht die Schlüssellochperspektive nicht zu. Das, und nichts anderes, war der Finanzministerin ein Brieflein wert. Was sollte daran "schlechter Stil" sein? In Zeiten schnöder E-Mails ist doch gerade der Brief ein Nachweis guten Stils. Das sollte der Kanzler, selbst ein großer Freund des Briefschreibens, wissen. Wir entsinnen uns gerne seiner Zuschrift an einen verehrten Zeitungszaren, in dem er verschlüsselt um Unterstützung bat – und auch erhielt, weil er sich an die Bedingungen hielt. Liebe beruht eben auf Gegenseitigkeit. Verbrieft ist jetzt allerdings der Ärger darüber, dass das Briefgeheimnis nicht gewahrt wurde. Nun, intime Geschichten wie das Bankgeheimnis bedürfen eben einer unauffälligen Vorgangsweise. Im Grunde hat ja jede Bank ihr Geheimnis. Es liegt tief in der Bilanz vergraben und erblickt das Tageslicht nur selten. Beim Bankgeheimnis geht es aber um ein gemeinsames Geheimnis von Bank und Kunde. Es besteht darin, dass Geld verschwindet, ohne aber wirklich weg zu sein. Die Physik kann dieses Rätsel nicht erklären. Das Kryptogeld ist jedoch nicht schmutzig, es wird so lange gewaschen, bis es sauber ist. Während beim gewöhnlichen Waschen Dinge oft eingehen, die Hausfrau kennt das Problem, ist es hier genau umgekehrt. Und zu diesem Geheimnis unterhalten wir eine amouröse Verbindung. Es ist also unsensibel und roh, dieses heimliche Liebeswerben als "Lachnummer" zu diffamieren. Vor allem, wenn der Ausgang der Avancen klar ist. Als europäisches Mauerblümchen hat man ja wenig Wahl, will man nicht mit Lieblosigkeit bestraft werden.