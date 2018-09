Die Doppelspitze der Mythen ist eine erste kantige Ansage der Alpen, schroff ragt das Massiv über den Almen und Seen der voralpinen Zentralschweiz auf. Zu Füßen der formschönen Felsklötze liegt Schwyz, einer der Gründungsorte der Schweizer Eidgenossenschaft; Friedrich Schiller hat die Berge in eine Regieanweisung seines Wilhelm Tell aufgenommen. So sind die Mythen, deren Name auf die Römer zurückgeht und "spitze Säule" oder "Pyramide" bedeutet, selbst zu einem Mythos der Schweiz geworden. Im Berner Nationalratssaal krönen sie das Fresko Die Wiege der Eidgenossenschaft . Politiker lassen die Mythen auf Wahlplakaten im Hintergrund aufscheinen. Selbst Kirschwasser-Etiketten verleihen sie eine patriotische Aura. Und jedes Jahr wandern mehr als 30000 Menschen auf ihre Gipfel. Über die Mythen lässt sich also viel erzählen – und genau das passiert auch in dem von Emil Zopfi herausgegebenen Band. Kletternde Mönche werden porträtiert, ein Senner und eine Einsiedlerin. Es geht um die Rechte an Wald und Fels und die Kunst, einen Berg bildlich in Szene zu setzen. Wer sich davon auf die Mythen locken lässt – und das Buch verführt dazu –, sieht vieles mit wissenderen Augen.