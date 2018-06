Leicht könnte man denken, ach, die Religion und das Christentum seien in der weltlichen Welt aus der Lyrik entwichen. Und leicht könnte man das bedauern, wenn man all jene bleibenden Strophen von Claudius, von Hölderlin oder Rilke bedenkt, deren Schönheit dem Ringen des modernen Subjekts mit dem Wahrheitsanspruch des Christentums entsprangen. Denn der war immer schon da, wo ein Subjekt die Welt erblickte und es also mit Gott Vater und Sohn samt Heiligem Geist aufnehmen musste: ob nun prometheisch rebellisch oder voller Hingabe wie Ganymed, ob im Ton der Einfalt wie in Claudius’ Abendlied oder messianisch wie in Hölderlins Jamben. Der Wahrheitsanspruch indes wurde weggekämpft: von einer Vernunft, die lyrisch auf Anti-Kurs gegen kirchliche Autoritäten ging und gegen einen unbeweisbaren Gott, der sich schließlich im Subjekt auf nichts mehr reimte, außer aufs Nichts. Und irgendwann war, nicht zuletzt Enzensberger sei Dank, lyrisch alles in Skepsis und 99 Wolken verwandelt.

Alles? "Lieber Gott, nimm es hin, / daß ich was Besond’res bin", dichtete 1976 ein Robert Gernhardt, man durfte also den Verdacht schöpfen, mit Gott im Gedicht sei es nie wirklich vorbei, "und gib ruhig einmal zu / daß ich klüger bin als du. / Preise künftig meinen Namen / denn sonst setzt es etwas. / Amen". Hin und bin, zu und du, schlichter hatte es Matthias Claudius nicht geschafft, dem großen Gott ein Lied zu singen, unverfrorener hatte ihn kein Prometheus von der Platte geputzt.

Nein, in Wirklichkeit war nie Schluss mit Gott im Gedicht. Er ist nur inzwischen ins Belieben der Einzelnen gestellt, er ist kein notwendiges Gegenüber der Lyrik mehr, sondern ein Stoff unter vielen. Man muss darüber nicht in Trübsinn verfallen. Die Lyrik war zu Zeiten von Gryphius ein Minderheitenprogramm und bleibt es, aber in den Gospels etwa erreicht das Loblied Gottes unverändert die Massen, wie es einst die großen Choräle von Paul Gerhardt vermochten. Gerhardt, Gernhardt, Gott findet vielerlei Ausdruck: Arnold Stadler etwa hat unlängst in dem Band Die Menschen lügen. Alle die biblischen Psalmen eindrucksvoll in Gegenwartslyrik übersetzt.

Während sich manchem noch der Magen krümmt, wenn er jetzt im Gottesdienst trällern soll, dass der Herr wie Sand und Ufer sei und wie ein Zuhaus, lädt der Kirchentag in Hamburg zu einer Veranstaltung, in der die Schriftsteller Christian Lehnert, Michael Krüger und Sibylle Lewitscharoff miteinander überlegen: "Wie darf, wie soll Gott angerufen werden?" Da ist sie wieder und immer noch: die dichterische Selbstverständlichkeit, nach Gott zu fragen. "Es fehlt ja nur ein Rascheln zum Erwachen, / ein Flügelschlag, ein Wind, ein Hauch", schreibt Christian Lehnert, ein ostdeutscher Pfarrer, von dem der Komponist Hans Werner Henze zu Recht sagte, er sei "einfach ein großer Lyriker mit einem seltenen Sinn für das Schöne". Lehnert, dessen Gedichte ursprünglich christlich sind, sagt nun in seinem Essay über Paulus, Korinthische Brocken: "Es gibt wirksame Schrift". Dies sei die Grundeinsicht von Paulus gewesen, und doch: "Paulus gerät, wie seine Leser, in einen Riß im Verstehen". Es kann wieder ein neues Gedicht daraus hervorgehen.