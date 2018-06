Heute ein Ausflug in die Wunderwelt des Problems, in die uns einmal mehr Wolfram Seibt entführt. Schließlich kann selbst ein glühender Altphilologe wie er sich nicht ununterbrochen in Homer und Cicero vertiefen, zuweilen muss man für die seelische Homöostase auch Schachprobleme komponieren. Weiß zieht an und setzt im 4. Zug matt.

Auf den ersten Blick fallen die beiden Kavallerien ins Auge und man mag bei all den Verführungen, die laut Vladimir Nabokov die Würze eines Problems sind, auch an einen Seitschritt des weißen Königs denken, um den Bauern b7 gar in einen dritten Springer mit Matt zu verwandeln, aber die schwarze Kavallerie verdirbt einem mit Schachgeboten die Freude. Der Autor selbst weist auf 1.Se6? hin, wonach Schwarz halb gelähmt und bei 1...Sb6 durch 2.Sc5+ Ka5 3.Sc6 matt wäre, doch dummerweise zieht nach 1.Se6 der andere Springer b5, am besten 1...Sbxc3 , und ein Matt ist in weiter, jedenfalls nicht 4-zügiger Ferne. Doch könnte man nicht, in Steinbrückscher Art die Kavallerie, und zwar die weiße, schnellstmöglich unter Tempogewinn heranpreschen lassen und so in einem fatalen Zugzwang die Ohnmacht der schwarzen, per definitionem also Nicht-Steinbrückschen Kavallerie, die ihren eigenen König mehr hindert als schützt, aufzeigen und das grausig-schöne Mattwerk vollenden? Doch kann dies – anders als oder doch ähnlich wie in der Finanzwelt – ohne Opfer gelingen?! Sie sind am Zug!



Lösung aus Nr. 18:

Wie hätte Schwarz nach 1.Db1?? überraschend matt setzen können? Mit 1...Txc2+! Wegen der gefesselten weißen Dame muss der König mit 2.Kxc2 wiedernehmen, wonach 2...Dc3 ein wunderschönes "Epauletten-Matt" zelebriert – des Königs "Epauletten" auf b1 und d1 nehmen ihm fatalerweise diese Fluchtfelder