"Es gibt im Deutschen viele Substantive, die als zusammengesetzte Hauptwörter nicht im Duden stehen. Das macht Scrabble ärmer." So und ähnlich lauteten die Kommentare von Lesern, die uns anlässlich der Spielsituation in Heft Nr. 15 schrieben. Dort hätte TAXIKORSO weit über 100 Punkte gebracht. Kein Zweifel, dass auch ABENDSTILLE, MORGENSTIMMUNG oder TEPPICHWARE den Scrabble-Wortschatz erweiterten. All diese Begriffe sind jedoch regelwidrig, da sie nicht im Duden verzeichnet sind. Aber dieser dient als Referenzwerk, weil er das am weitesten verbreitete Wörterbuch im deutschen Sprachraum darstellt.

Sicherlich bereicherten die im Duden fehlenden Komposita das Spiel. Bei mehr als 100.000 zulässigen Stichwörtern mit insgesamt über 600.000 Beugungsformen kann man allerdings wirklich nicht von (Wortschatz-) Armut sprechen. Wie lautet der Zug, der hier knapp 100 Punkte bringt?

Lösung aus Nr. 18:

In Ute Domskys Rätsel brachte der DEICHGRAF auf 6B-6J insgesamt 81 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de